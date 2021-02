Om sabotasje av norsk natur og dyrs velferd på beite

ST-debatt

Jeg leser innlegget til Kari Anita Furunes som er i harnisk over at folk blir oppfordret til å ikke si fra når de ser spor av rovdyr i naturen. Jeg er fullstendig enig i den oppfordringen. Når de som styrer dette landet lukker øynene for hva flertallet ønsker, og jobber stikk imot hva de selv har sagt, så er det helt klart at folk ikke vil samarbeide. Dette kan ikke engang kalles sivil ulydighet, for det er ingenting lovfestet ved sporfunn. Man er ikke pliktig til å si fra, slik man er pliktig til å betale sin skatt når man har inntekt.

At rovviltnemndene utøver sitt arbeid på grunnlag av innhentet kunnskap og ikke fra politisk ståsted, anser jeg som en grov løgn. Nå er det ikke lenge siden godeste Arne Nævra (naturfotograf, naturvenn og Sv) hadde et godt innlegg om nettopp fraværet av kunnskap og fagtyngde når det kom til avgjørelser om rovdyr og når vi ser at ca 80 % av deltagerne i rovviltnemndene i landet er fra partier som er imot rovdyr, sier det seg selv at det må ligge egeninteresser i mange av avgjørelsene. Det avslører seg selv – ikke bare i Innlandet-områdene hvor det år etter år kommer streifulver som blir drept før DNA har blitt sjekka i tilfelle det er nye viktige gener til vår hardt belasta ulvestamme, men også i Trøndelag hvor det i årevis har vært bjørn i gitte områder og likevel insisterer sauebøndene å slippe de stakkars dyrene i utmarka uten at rovviltnemndene leer på øyenbrynene. § 14.Særskilte forbud - Det er forbudt å: b) hensette dyr i hjelpeløs tilstand (Lovdata), og § 26.Forebyggende tiltak - Dyr som ikke holdes i bygninger skal, når det er nødvendig og mulig, beskyttes mot rovdyrangrep, helsefare, underernæring, trafikkskader m.m. Det er merkelig at vi som blir kalt «rovdyrvernere» av rovdyrmotstanderne faktisk er de som bryr oss om sauenes ve og vel.

Du er leder, står det. I rovviltnemnda region 6. Du var hardt ute mot bjørn i 2019 og 2020 hvor du mente at bjørnen måtte drepes før den gjorde skade på husdyr. Ikke et ord om dyrevernloven som sier at dyr ikke skal hensettes i hjelpeløs tilstand, og når sauebøndene visste hva som kom til å skje, hvor var du med tanke på dyrevelferd? Var det bare viktig for deg å dorge etter bjørn slik at du fikk den drept? Det er like hårreisende som de som får viljen sin i ulvesonen slik at hele revir blir drept, og dermed fjernes muren som hindrer streifulver fra Sverige, og så blir jegerne lykkelige når de får ulv på cv’en etter at media har hatt store blodige overskrifter over en helt naturlig funksjon kalt «overskuddsdreping» fordi streifulver ikke har annet valg når de snubler over lettfanga mat. Når jeg attpåtil leser din hårreisende innstilling til å drepe rovdyr ved å i 2017 sende brev til statsministeren, i regi Sp Meråker med forslag om å kjøpe rovdyrkvoter i Russland, blir hele innlegget ditt en dårlig satire. Jakter du bjørn selv? En skulle tro det når du ikke får nok av bjørnedrap i Norge. Representanter med slike holdninger burde aldri sittet i en rovviltnemnd, langt mindre som leder.

Jeg har ofte oppfordret folk til ikke å sende inn observasjoner eller sporfunn av rovdyr, uansett hvilket av de fire vakre store det gjelder. Det kommer jeg til å fortsette med så lenge rovviltnemndene oppfordrer til faunakriminalitet, dårlig dyrevelferd og ikke evner andre løsninger enn å drepe rovdyr i norsk natur. Flertallet i Norge vil ha rovdyr. Mange blant det flertallet vil også betale mye for å reise til områder det er rovdyr og oppleve natur, noe lokalnæringa ville satt stor pris på. Dette blir vanskelig – og lite lønnsomt for lokalt næringsliv – når dere til stadighet skal drepe rovdyrene vi vil oppleve. Det har vært overskudd av sau flere år på rad. Det er lenge siden bestandsmål på bjørn var oppnådd, og både ulv og gaupe i hele landet sliter med de tåpelige bestandsmålene. Likevel vil rovviltnemndene drepe flere, er det da rart at flertallet har mistet tilliten og ikke vil rapportere funn? Ingen som er glad i natur vil gjøre noe som kan føre til at flere rødlista rovdyr drepes. At flertallet ikke blir hørt i rovdyrsaken, er en hån mot det demokratiet du selv nevner.

Hvis du virkelig mener at det ikke finnes politiske agendaer i rovviltnemndene, bør du begynne å legge fra deg Sp-lua når du setter deg i lederstolen, for din rovdyrmotstand er alt for lett gjennomskuelig, noe også innlegget ditt gjenspeiler.