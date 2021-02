Nytt vedtak for raskere sentrumsdød på Orkanger

ST-debatt

Partiet åpner nå i praksis for et nytt butikksenter på Laksøra, som en beinkrok på 15 års forsøk på å bygge sentrum innenfra i tråd med faglige råd. Partiets siste sprell har trolig gått de fleste hus forbi siden det er innfløkt å forklare alvoret. Samtidig kan vedtaket virke tilforlatelig fordi forslaget kommer fra rådmannen. Men her opererer rådmannen i beste fall i grenseland mellom politikk og fag.

Saken i korte trekk

1. Etter en politisk omkamp (også da med rådmannen i sentral rolle) ble det åpnet for detaljhandel på Laksøra i 2017 – for enkeltvirksomheter med et lokale på minst 2100 kvm. Planen var skreddersydd for Biltema som angivelig ikke fant passende tomt i sentrum.

2. Handel i mindre lokaler enn 2100 kvm er kun tillatt for plasskrevende varer. I reguleringsplanen er plasskrevende varer definert konkret: Biler og motorkjøretøy, landbruksmaskiner og anleggsmaskiner, trelast og byggevarer, planteskole/hagesenter og fritidsbåter.

3. Coop vil leie ut et lokale på langt under 2100 kvm på til BilXtra. BilXtra selger ikke plasskrevende varer som nevnt over. Produktkatalogen viser klassisk detaljhandel. For å løse floken uten å åpne slusene for detaljhandel på Laksøra, foreslo Småbylista å gi BilXtra dispensasjon på helt spesifikt grunnlag; at det er hensiktsmessig med salg av bilrelaterte produkter ved «bilbyen» på Beitøra.

4. Men: I tråd med ønsket til utleier Coop, omtolker kommunen i stedet bestemmelsene på særdeles kreativt vis. Rådmannen viser til at BilXtra på Gjøvik (!) selger bilhengere. Ap og Sp støtter rådmannen. I stedet for å gi BilXtra en dispensasjon som kan hindre smitte, innfører de nye spilleregler som kan få vidtrekkende følger.

Coop og partnere eier alt

Coop eier både Statens Hus-tomta, Amfi kjøpesenter og Laksøra. Hvis Coop får lyst til å flytte Jysk fra Amfi til Laksøra pga plassmangel, er det nå trolig fritt fram. Jysk selger større produkter enn BilXtra. Slusene åpnes for et nytt varehus med vanlig detaljhandel fra i flere bransjer.

Skampletten ved Herregården

Det vil gi dobbelt skade: Et varig stygt sentrum og enda mer bilbruk. Med åpning på Laksøra blir det enda verre å få gjort noe med skampletten Statens Hus og tilliggende ødemark rett ved innfallsporten til Orkanger. Mellom Amfi og Statens Hus-tomta er det gangavstand. Mellom Amfi og Laksøra vil folk kjøre bil. Men hvorfor bygge varehus ved Statens Hus når du kan bygge billig på Laksøra - uten fordyrende krav som parkering under bakken?

Ap under falsk flagg

Senterpartiet ønsker å spre Orkanger. Arbeiderpartiet lovte derimot velgerne en politikk for sentrumsutvikling. Småbylista ba om lovlighetskontroll av Laksøra-vedtaket i håp om å vekke Ap, men Ap sine politikere står på sitt. De vil endre spillereglene uansett risiko for presedens, byspredning og sentrumsdød.

I ST 11. februar klager Asle Bjørgen fra Meldal på at Orkanger-saker får for mye oppmerksomhet i Orkland kommune. Om det kan være til trøst for Bjørgen:

· Orkanger har over 20 prosent av velgerne, men bare 2,9 prosent av politikerne i gruppa som bestemmer i Orkland (1 av 34).

· Orkanger ble så godt som utradert fra flertallsgruppa til fordel for kandidater fra Meldal ved valget.

· Orkanger har en del særskilte utfordringer bla med myke trafikanter, men flertallet vil ikke bruke ei krone på å løse dem.

· Ap og Sp vil heller ikke samarbeide om gratis tiltak for de små foretakene som holder liv i handlegata.

Vi forsømmer mulighetene til å skape den attraktive småbyen som kunne ha løftet hele Orkland. Andre byer og regionsentra vil stikke av med den unge kompetansen Orkland kommer til å trenge. Ap skryter av å ha 17 brennende hjerter for Orkanger, men i praktisk politikk er det ingen som bryr seg.