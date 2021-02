Orkland kommune og ressursmodell i skolene

ST-debatt

Ressursmodellen er lite kjent for de fleste i Orkland kommune, og det er lite åpenhet nå omkring det som faktisk skjer. Det er store nedskjæringer i skolene i tidligere Agdenes og Meldal. I den nylig presenterte modellen skulle det kuttes hele 7 stillinger i Meldal og 2,5 i Agdenes. Nå høres ikke 2,5 stilling i Agdenes så mye ut, men når man ser at det siden kommunesammenslåingen faktisk er kuttet 3,5 stilling der allerede, blir tallet 6 stillinger på under to år. Dette er drastisk for denne delen av kommunen!

I møtet for oppvekstutvalget ble det gjort et hastevedtak på å gi Meldal 300.000,- av koronamidlene, hva da med skolene i de andre delene av kommunen som er hardt rammet av nedskjæringer? Finnes det da koronamidler til de andre skolene i kommunen som så sårt trenger flere ressurser?

Ressursmodellen ble innført i gamle Orkdal kommune og videreført i Orkland, men modellen tar liten høyde for små skolers særegenhet og utfordringer. Det er knappe ressurser som ligger inn, og det må flyttes fra andre deler skolebudsjettet som følge av at det ikke ligger inn nok. Dette merkes godt på de små skolene rundt om i Orkland. MDG Orkland støtter Høyre og Venstre i at ressursmodellen må drøftes politisk, og vi må ha en bredere gjennomgang av denne og de foreslåtte kuttene. Samtidig må intensjonen rundt kommunesammenslåinga ivaretas der man var enig om at man skulle sikre bosetting i distriktet. Sånn som det er nå virker det ikke som man ivaretar denne intensjonen. Ikke minst er dette spesielt med nåværende flertall, med distriktspartiet Sp i posisjon.

Når vi skal bygge en ny kommune må vi jobbe hardt for å gi innbyggerne i hele kommunen et godt og forsvarlig tilbud, og vi må sørge for at arbeidstakere føler trygghet og har forutsigbarhet. Ved veldig mange av skolene i tidligere Agdenes og Meldal føler man nå en stor usikkerhet i forhold til nedskjæringene i skolene, og de berørte fortjener en åpen debatt, åpenhet og innsyn i modellen. Slike gjennomgripende planer som ressursmodellen må behandles politisk.