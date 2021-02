Orkla sparebank og skranketjenester

ST-debatt

Jeg har vært kunde hos Meldal Sparebank, nå Orkla Sparebank, gjennom mange år. Jeg har gjennom alle år fått god behandling og har vært godt fornøyd med de tjenester jeg har mottatt. Helt ærlig sagt må jeg vel innrømme at jeg i mitt indre har reagert noe på alle gebyrene som er kommet etter hvert. Dette var jeg i samtale med tidligere banksjef Bjørnli om for noen år siden og fikk tilbakemelding om at noe måtte da banken ha i betaling for tjenestene. Det godtok jeg som svar, og jeg registrerer at gebyrene bare har økt i omfang. Videre sa banksjefen at han trodde at om noen år ville skranketjenestene opphøre, slik ville utviklingen bli. Dette sa jeg meg uenig i.

Mye av grunnen til å være kunde i lokalbanken har fra min side vært å få snakke med betjening jeg kjenner og kan feste lit til. Slik var det også gjennom de 33 år jeg bodde i Trondheim.

Coronatiden har medført at skranketjenestene har vært redusert, noe jeg også har hatt forståelse for. Den aller seneste tid er skranketjenestene bortfalt, men det er gitt åpning for å få komme innenfor dersom en bestiller tid. Det forekommer meg at dette er i tråd med den skissen banksjefen skisserte for meg.

Dette godtar jeg ikke uten videre som permanent ordning, jeg aksepterer ikke den telefoniske bestillingen fordi jeg har prøvd den, møtt en fremmed i telefonen som "avhører" meg om mitt ærende i banken og tilbyr seg å hjelpe meg direkte over telefonen.

Kan hende er jeg noe gammeldags, det får så være, men jeg forlanger åpen skranketjeneste om ikke hele dagen, eller kanskje heller ikke hver dag men i alle fall til faste annonserte tider. Dersom det blir som jeg frykter vil det kanskje være bedre økonomi i å la en internasjonal bank forvalte privatøkonomien.

Ikke gi meg svar om at det er åpen skranke i hovedbanken på Orkanger, det er i Meldal eller på Løkken Verk jeg forlanger at slik service blir gitt.