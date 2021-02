Gruvesamfunnet Løkken Verk blir til

ST-debatt

Det er svært interessant å studere på befolkningsutviklingen. Det ble etter hvert et veldig internasjonalt samfunn. Ikke uten videre ble et område i Bjørnli Haveby kalt "Finnland". Her ble det anlagt en hoppbakke og den har i alle år hatt navnet "Lahtibakken". Dette henger sammen med at de som ble bosatt her kom fra Finland.

Nok om det, i dette innlegget vil jeg fokusere på noen av svenskene som kom til Løkken Verk for å søke arbeid og inntekt. Det var mange det og det var ekte rallare. Jeg beklager om det er navn jeg har uteglemt.

Etternavn som Ljung, Lind, Lundquist, Ljungbeck, Hellman, Burmann, Backman, Grandell, Erikson, Karlson, Anderson, Søderlund var ikke ukjent i miljøet og mange av disse rallarne bosatte seg på Løkken Verk og stiftet familie. Det er etterkommere av disse fortsatt bosatt her. Fra tiden som guttunge og tidlig ungdom husker jeg en del av disse rallarne. Så langt jeg kan erindre snakket de flytende svensk alle sine levedager.

Ikke ukjent er historien som Oskar Ljung var oppmann til. Han var gift med en dame fra Å i Meldal, de var barnløse og hadde bygd sitt eget hus der hvor Idrettsbygget på Løkken Verk nå står. På sine gamle dager sa han til sin kone: "Når en av oss to dør så åkar jag hem til Sverige". Oskar Ljung begynte som gruvearbeider i Løkkengruva i 1914.

En annen var Arvid Lind som begynte som gruvearbeider i 1917 og stiftet familie her. Han kom sammen med en slektning og en barndomsvenn som også ble gruvearbeidere. Barndomsvennen var sannsynligvis den mannen som ble kalt "Storsvensken". Beklageligvis kan jeg ikke finne hans navn noe sted, men han ble ikke lenge på Løkken Verk fordi han ble sett på som en urokråke av gruveselskapets ledelse og ble sagt opp. Ikke er hans navn å finne i oversikten over ansatte i gruveselskapet heller. Det er sikkert en grunn for det. Det var urolige tider i arbeidslivet på den tiden, streiker og lockout var på gang både i 1916 og i 1917. Under "dyrtidsstreiken" på Løkken Verk i 1917 var "Storsvensken" særdeles aktiv og ga streikbryterne det glatte lag, skikkelig juling. Det ble sagt at "Storsvenskens" hender var store som "bananklaser". Utover i slutten av 1950 årene og starten av 1960 årene, da Arvid Lind bodde i pensjonistleilighet i Gamlebyen, fikk han besøk av en meget stor og kraftig mann som kom kjørende på en svenskregistrert "knallert". Disse var bygd for en toppfart på 30 kilometer i timen. Jeg husker at det var så svak motor på denne "knallerten" at mannen måtte hjelpe til med trøene opp Løkkenbakkene. Med all mulig forbehold vil jeg anta at dette var "Storsvensken"

Slik kunne jeg fortsette med vinkling til navnene som er gjengitt ovenfor, men det som er mitt poeng her er at dette er en oppgave for Orkla Industrimuseum. Som sagt er det fortsatt etterkommere etter noen av disse rallarne i vårt nærområde. Datter til Emil Hellman som begynte i arbeid i Oppredningsverket i 1915 bor i Bjørnli - gratulerer med dagen din Borghild, du fylte jo 100 år nå i januar måned! Adrian Grandell som begynte i jobb som elektriker i 1922 har en sønnedatter som er bosatt på Orkanger.

Orkla Industrimuseum har en stor oppgave foran seg, start nå mens det ennå er tid!