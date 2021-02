Noen ganger gjør det vondt å være kommunepolitiker

ST-debatt

Skolestruktur hadde vært på agendaen i mange år, men det var et vondt og vanskelig tema, så politikerne valgte å utsette debatten gang på gang.

Så ble det en Senterparti-ordfører som gikk til valg på å beholde alle fire skolekretsene. Det ble fort klart at for å kunne gi ungene en god skole og de eldre en god alderdom, måtte drastiske tiltak tas i bruk. Ordfører Ivar Syrstad stod i stormen og fikk satt i gang et arbeid for å se på forskjellige modeller. Det ble mange heftige debatter før det ble en avgjørelse i kommunestyret om én skole på Ekserplassen.

På slutten gikk debatten om vi skulle ha en eller to skoler, Meldal Ap ønsket én på Løkken og én på Storås. Hvis det ble resultatet, ønsket de fleste fra Å og Grefstad at ungene skulle til Løkken. For meg var det viktig at det bare ble én skole, for det var den løsninga som frigjorde mest kapital.

Den gang som medlem i Ap, ble det ubehagelig å møte opp og diskutere for én skole, så jeg meldte meg ut og ble partiløs ut perioden, sammen med Per Sørløkk. Skolen på Å og Grefstad kom til å bli nedlagt, én skole på Løkken så ut til å bli løsningen. Hvis noen tror at å legge ned skoler er enkle avgjørelser, må de tro om igjen. Det gjør veldig vondt og i tillegg må en stå i stormen og forvare det.

Det var full enighet om at skolen i Meldal skulle ha den beste tomta som vi kunne finne. Det ble et eget prosjekt som utarbeidet flere forslag etter bestemte kriterier. Der kom Ekserplassen best ut, og det var en bonus for meg. Det er så godt som midt i bygda og ingen ville få så lang busstur.

Nå kunne vi satse på skole, selv om det meste av de frigjorte midlene gikk til helse og omsorg. På Ekserplassen fikk vi en ny, god skole som vi kunne være stolt av.

Så kom debatten om sammenslåing av kommuner. Meldal Sp gikk imot, men Meldal Ap hadde rent flertall og kunne avgjøre på egen hånd. Folkeavstemning fikk vi ikke, for de hadde nok en anelse om at flertallet var imot. Vedtak om sammenslåing ble det og Meldal Sp så ikke at det tjente noen å fortsette å arbeide mot, det var viktigere å arbeide for at Meldal skulle komme best mulig ut av det.

I en overgangsfase ble det satt sammen ei fellesnemnd som skulle starte arbeidet med å forberede sammenslåinga sammen med en prosjektleder. Her ønsker jeg at de hadde funnet en rausere løsning for skolene. Vi har ikke råd til å bygge ned skolen, for barn og unge er det viktigste vi har. Flertallsgruppa i Orkland har som mål å øke totalrammen for oppvekst.

I forbindelse med budsjettarbeidet ble det klart at kommuneøkonomien er stram, og forskjellige tiltak ble skissert. Så kan vi spørre oss selv om vi har delegert for mye til rådmannen. Vi politikere gjør hovedsakelig vedtak på rammenivå og har mindre påvirkning på hvordan våre vedtak har å si for den daglige driften.

Når det gjelder skole skal midlene fordeles etter en modell. Det skal føre til at alle skolene blir likt behandlet med i tillegg lokale tilpasninger. I Orkdal har det vært vanlig at mindreforbruk (overskudd) kunne settes av på fond for å ha en buffer i dårligere tider. Det har ikke vært regelen i tidligere Meldal og Agdenes. Både Agdenes og Meldal har brukt mer på skole enn Orkdal, og når det skal bli lik fordeling og samme nivå på tjenester, blir overføringene til skolene i Meldal og Agdenes mindre, og skoler i Orkdal får mer. Flertallsgruppen gjorde et vedtak om at utjamningen måtte trekkes ut i tid for å unngå hurtige overganger samtidig som vi har et uttalt mål om å øke totalrammen innen oppvekst.

Det er sårt å være vitne til reduserte budsjett for skolen i Meldal etter å ha kjempet for å bygge rammene opp. Dagens rammer til drift av kommunen har blitt avspist hvert år av sittende regjering. Vi kommunepolitikere har ikke annet valg enn å tilpasse budsjettene til forsvarlig nivå for å unngå overforbruk og underskudd. Uten ansvarlighet rammer vi på sikt oppvoksende slekt enda hardere.

Det er en mager trøst sett fra skoleperspektiv med nytt helse og omsorgssenter i Meldal og bortfall av eiendomsskatt. Men, det er da noe hvis man velger å se det store bildet.

Høstens valg blir et valg på hvilken retning vi ønsker kommuneøkonomien skal gå. Skal vi sikre bedre rammer til kommunene og en økt satsing på oppvekst og andre kommunale lovpålagte tjenester må vi få et regjeringsskifte og et dominerende Senterparti ved roret.