Ja til rusreform - nei til avkriminalisering av narkotika

ST-debatt

Vi er enige i en rusreform som skal gi et bedre tilbud for voksne og tunge rusmisbrukere, og da i form av et helsetilbud. Men opptatt som vi er av barn og unges oppvekstsvilkår kan vi ikke være med å støtte en avkriminalisering slik det foreslås. Som PKF (politiets kriminalitetsforebyggende forum) skriver i sin høringsuttalelse; «Avkriminalisering for hele den norske befolkningen anser vi er i strid med regjeringens mål om god folkehelse og et bærekraftig samfunn».

Vi er enige i FHI sitt innspill fra mars 2020 som stiller seg tvilende til at en slik reform ikke vil øke rusmisbruket i samfunnet, og dersom det ikke følger økte ressurser med en slik reform, er det lite sannsynlig at det kommunale tiltaksapparatet kan utføre nye oppgaver uten at dette går ut over utførelsen av eksisterende oppgaver.

Vi er også enige med Actis som er kritiske til at reformen i liten grad synes å styrke helsetilbudet for personer med rusproblemer, og som ber Stortinget sørge for at dette blir en forebyggings- og behandlingsreform.

Vi deler bekymringene til helsesykepleierne som frykter at regjeringen flytter mer ansvar over på helsesykepleierne, men samtidig fratar dem en rekke virkemidler for å hjelpe ungdom med rusproblemer.

Og det er vel på sin plass å minne om hva bakgrunnen for rusreformen egentlig var: Det var en reform som skulle hjelpe de tunge rusavhengige. Og mange av de tunge rusavhengige er enige i at dette er veien å gå for å kunne tilby dem god og verdig hjelp. Men de er også like tydelige på at det vil virke mot sin hensikt om vi tenker å behandle barn og ungdom helt i starten av en «ruskarriere» på samme måte.

Selv om mange hevder at mye av det som er gjort tidligere ikke har virket, stemmer det som Krf skriver i sitt leserinnlegg i avisa ST lørdag 20.2.21, nemlig at narkotikabruken blant ungdom i Norge er blant de laveste i Europa. Så noe har kanskje virket? Samtidig er også vi bekymret for den økningen i narkotikabruk blant ungdom som vi har sett de siste par årene. Det hevdes fra flere hold at dette blant annet skyldes en rusreformdebatt som har ført til at flere unge faktisk tror at narkotika er lovlig og ufarlig, når det fra flere hold kjempes for at en rekke rusmidler nå skal bli lovlige. Før en eventuell rusreform er godkjent, kan det allerede se ut som om den har ført til negative konsekvenser for våre barn og ungdommer. Det er nettopp dette vi advarer mot: Oppfattes det som lovlig og ufarlig vil terskelen bli lavere for å prøve, vi vet også at har du prøvd en gang, vil terskelen være lavere for å prøve enda en gang, og enda en gang. Vi kan ikke med åpne øyne og den kunnskapen vi har i dag sende våre barn og unge ut i dette. Det er ikke uten grunn at det advares mot dette fra et bredt spekter av fagfolk som helsesykepleiere, politi, ansatte i rus- og psykisk helse, oppsøkende tjenester med flere. Alle har de ulik utdanning og bakgrunn, men en ting har de felles, de har god førstehåndskunnskap om våre barn- og ungdommer, og da særlig disse ungdommene som ikke vil tåle en slik avkriminalisering.

I Aftenposten er det et debattinnlegg skrevet av en "anonym eksnarkoman" som oppsummerer det veldig godt: «Det må da være mulig med en differensiering mellom stoffene her. Nulltoleranse for festdopet og å la de slitne heroinbrukene være i fred.»

Argumentet "det er så mange som ruser seg allerede" er ofte brukt. Betyr det da at vi skal gi opp? Eller de som argumenterer med hvis man ruser seg skader man bare seg selv og ingen andre, noe som er så naivt at det er skremmende. Folk dreper, voldtar og skader andre i ruspåvirket tilstand og rusutløste psykoser. Hemninger man normalt har svekkes, og terskelen for å gjøre ting man ikke ville gjort i nykter tilstand blir lavere.

Kan vi forvente at folk, og da spesielt ungdom, forstår forskjellen på legalisering av narkotika, kontra «avkriminalisering»? Og hvordan kan man forsvare at heroin og kokain havner på listen over narkotiske stoffer som ikke lenger blir ulovlige?

Suksess med avkriminalisering av narkotika i Portugal er vel det som nevnes oftest av de som ønsker avkriminalisering. Men der blir det satt av store summer til behandling, rehabilitering og forebygging som en motvekt til avkriminaliseringen. Vi har svært liten tillit til at det samme skjer her, men frykter at kommunene blir pålagt en mengde nye oppgaver, uten å bli tilført de nødvendige midler.

Ingvild Kjerkol sier det veldig godt: "Arbeiderpartiet vil ikke avkriminalisere narkotika, men mener det er på høy tid å avkriminalisere rusavhengige. Syke mennesker skal få helsehjelp, men politiet skal fortsatt håndheve forbudet mot illegale rusmidler." Og det samme skriver PKF i sin høringsuttalelse; «Målet for samfunnet må være å møte mennesker med både helse- og sosialfaglig hjelp, med en kombinasjon av alternative straffereaksjoner når hjelp eller oppmøte til hjelpetjenester ikke ønskes.

Derfor ønsker vi å si ja til en rusreform som ivaretar de rusavhengige, men nei til en avkriminalisering av rusmidler.