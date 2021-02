Biblioteket i et lokalsamfunn

ST-debatt

Det er flott med meningsbryting, før en endelig bestemmer seg for om dette er riktig satsing i ei tid med økonomiske utfordringer i kommunen.

Et folkebibliotek i dag kan være så mangt, og ha et utall funksjoner og tilbud om aktiviteter. Fortidas bibliotek, der en først og fremst gikk for å låne med seg ei bok eller to heim og med ei åpningstid èn dag i uka, er det ikke mange igjen av.

Bibliotekenes samfunnsoppdrag stiller omfattende krav om aktualitet, allsidighet og tilgjengelighet. Tilbudet skal være for ALLE i kommunen. Biblioteket er stedet der alle aldersgrupper og samfunnslag møtes, enten til et foredrag, diskusjonsmøte eller en kulturell opplevelse. I flere kommuner kan biblioteket ligne på en ungdomsklubb, et kulturhus, eller så er det kanskje plassen der stedets pensjonister møtes til aktivitet. Noen kommuner velger å nytte biblioteket til stedet der de låner ut sportsutstyr, verktøyskrin, eller stiller symaskiner og 3D-printere til disposisjon for innbyggerne sine. Disse tilbudene er tilleggsytelser, og ikke bibliotekets kjernevirksomhet. De lokale behovene er forskjellige, og et folkebibliotek må avspeile sitt lokalsamfunn i sine tilbud.

Ikke sjelden har målestokken på et biblioteks suksess blitt målt i antall utlånte bøker. Og en viss pekepinn gir disse tallene, men langt ifra alt. Hvordan måler vi opplevelsene til de barna som finner den «rette» boka som for dem gir leseglede, og som igjen fører til økte språkferdigheter og skoleprestasjoner? Forfatter Gaute Heivoll mistet faren sin som ungdom, og han uttaler at det var på biblioteket han fant trøst og mot. Det finnes mange som Heivoll, som i vanskelige livssituasjoner har funnet veien til biblioteket. Disse opplevelsene er ikke så synlige og gir ikke store overskrifter.

Bibliotek er et lavterskeltilbud og representerer hverdagskulturen. Investering i bibliotek er demokratibygging og samfunnsbygging. Mange av de store byene har de siste årene satset på nye biblioteklokaler, - mindre kommuner har fulgt eksemplene. Det er vel ingen grunn til at distriktene skal ha dårligere bibliotektilbud? Bibliotekloven pålegger alle kommuner å ha et bibliotek, og erfaringer viser at der det investeres i bibliotek, blir de også benyttet.

Forsker Svanhild Aabø ga ut ei avhandling for noen år siden, om biblioteket i et samfunnsøkonomisk perspektiv. Hun konkluderte med at samfunnet får igjen fire ganger verdien av hver krone som investeres i bibliotek.

I Heim kommune registrerer vi nå med stor glede, at politikerne i formannskapet har stemt for å gå videre med saken om nytt bibliotek på Kyrksæterøra, - et klokt valg! Lykke til videre i prosessen!