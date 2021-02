Livskvalitet for eldre?

ST-debatt

Er ledelsen i Helse og mestring i Orkland kommune i gang med å legge ned Snillfjord omsorgssenter, og det øvrige helsetilbudet? Brukere og pårørende er fortvilte og opprørte.

Vi hører at tiltak som smertepumpe og intravenøs behandling ikke lar seg gjøre på Krokstadøra. Hvorfor? De som jobber der er erfarne og faglig dyktige pleiere og beboerne føler seg trygge. Ledelsen sier at det er mangel på kompetanse på Krokstadøra, og at det er mangel på sykepleiere i hele Orkland. Hva er da hensikten med å flytte beboere fra Krokstadøra til Fannrem?

Snillfjord omsorgssenter er et kjært hjem for brukerne. Det er et flott bygg med eget nyoppusset svømmebasseng som også blir brukt av frivilligheten. Det ligger sentralt på Krokstadøra. Mange eldre har daglig besøk av pårørende. Dette bidrar trygghet og økt livskvalitet.

Vi forstår heller ikke hvorfor fastlegetilbudet enda ikke er åpnet, ett år etter koronanedstengninga, og hvorfor avgjørelsen om å få beholde det lokale fysioterapitilbudet ikke er tatt. Det er dårlig personlig økonomi at innbyggere skal kjøre 6–7 mil i egen bil med 120 kr i bomutgift, eller Staten skal betale tusenvis i taxiregning for hver dag/konsultasjon. Vi håper kommunen kan gjenåpne fastlegekontoret for minst en dag i uken og at de nye lokalene for fysioterapi får bli tatt i permanent bruk.

Er vi i ferd med å miste vår verdige, trygge og meningsfylte alderdom som vi har krav på, jevnfør forskrift om en verdig eldreomsorg?

For Snillfjord grendelag,

Ellen Slørdahl, leder