Kjære hundeeier-kollega!

ST-debatt

Uansett hvor hunden Raya og eier har gått tur idet siste, på fortau, langs veger, stier, skiløyper og parker, ligger det “gamle” og nye ruser og forurenser. Dette er et utrivelig syn, og aldeles uakseptabelt! Synes det er svært egoistisk å ikke plukke opp etter sin hund. Når man går tur med hund i bånd, er det umulig ikke å legge merke til når hunden “er på do”. Greier man å gå tur med hunden, greier man også å bøye seg ned for å plukke opp. Har man råd til å ha hund, har man også råd til hundeposer. Så en eneste grunn til ikke å plukke opp etter hunden, er vanskelig å se. Så til dere som ikke plukker opp; SKJERP DERE! Det er mange i vårt nærområde som er glad i å gå tur, og som ikke har hund. Hvorfor skal de bli belemret med hundebæsj? Tenk på alle små og litt større barn, som ikke bestandig tenker på hvor de setter ned føttene, som også snubler og faller lett. Så vær så snill, la oss alle bidra til et rent og trivelig nærområde. For vi er så heldige her i Orkdal`n at vi har enormt flotte områder for ute-aktiviteter. Og det er mange ildsjeler som gjør en super innsats for at vi innbyggerne skal ha et best mulig tilbud. Viser også til Orkland kommune sin Forskrift om hundehold i Orkland kommune:

“§ 7 Forsøpling langs offentlige veier, og på områder som er tilgjengelige for allmennheten skal eier/bruker av hund sørge for at hundeavføring blir fjernet. Tilsvarende gjelder for offentlige badeplasser, skoler, barnehager, kirkegårder, parker, idrettsanlegg og lignende.”

Og så en innstendig bønn til dere som slenger ifra dere bl.a. godteripapir og brukte munnbind: Regner med at dere har ei lomme på bukse eller jakke dette kan puttes i, så kan det kastes i søpla når dere kommer hjem. Ellers kan det opplyses om at det finnes en drøss med søppeldunker langs vegene våre.

Med ønske og godt håp om et ryddig og rent nærmiljø for alle.