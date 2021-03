Storkommunen Orkland

ST-debatt

I tiden etter dette innlegget er tvilen blitt meget forsterket gjennom "Skolesaken" som nå har oppstått, der skoletilbudet i Meldal blir sterkt svekket. Dersom det blir bekreftet at de siste avisoppslagene medfører riktighet så må jeg meddele at jeg klart tok feil, så klart feil at jeg selv kaller meg for å være idiot.

Kan jeg få en bekreftelse på at det måltidet som meldalselevene fikk hver skoledag er borttatt?

Aud Inger Kalseth ( Sp) sa i et avisinnlegg for noen dager siden at det av og til kunne være vondt å være politiker fordi resursene ikke strakk til og nevnte mellom annet bortfallet av eiendomsskatten. Det var ærlig sagt og uttalelsen stemmer godt med det noen av oss sa under valgkampen høsten 2019: "Ingen eiendomsskatt i storkommunen er falskt valgflesk fra de største partiene." Jeg er sikker på at det blir innført eiendomsskatt i løpet av denne perioden.

Det gjenstår nå å se hva som skjer i forhold til spørsmålet om differensiert arbeidsgiveravgift i storkommunen. Så vidt jeg husker så var det en politiker som hadde vært i kontakt med overordna myndighet og fått lovnad om at differensieringen ville være sikret frem til 2023 i første omgang og at det var alt som tydet på at dette ville bli videreført i storkommunen. Hvem vedkommende hadde vært i kontakt med husker jeg ikke, men jeg husker at jeg tvilte sterkt på opplysningen da dette er en sak som ikke bestemmes av norske myndigheter. Håper den som opplyste om denne saken tør stå frem og fortelle hvem vedkommende fikk opplysningene fra. Dersom differensieringen ikke kan videreføres i storkommunen vil det bety en tilnærmet katastrofe for store deler av næringslivet i gamle Meldal kommune.

Faktisk så er jeg blitt tilhenger av signalet som er kommet fra Senterpartiet sentralt om at det må vedtas en angrefrist for de endringer kommunereformen har medført. Blir dette vedtatt i Stortinget håper og tror jeg at også vi i "tidligere Meldal kommune" får delta i en folkeavstemning for å si vår mening. Det ble vi snytt for da det ble vedtatt kommunesammenslåing i Meldal kommunestyre. Det hviler et stort ansvar på de politikerene som sto bak vedtaket.

Jeg finner også grunn til å spørre om hva "Utredningsnemda" gjorde av arbeider før saken om storkommunen kom opp til avgjørelse i de respektive kommunene som i dag utgjør Orkland kommune, var dette kun venstrehåndsarbeid?