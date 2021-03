Flere ufaglærte i distriktene må få mulighet til utdanning

ST-debatt

Vi vet at behovet er økende i årene som kommer. Det er bekymringsfullt med tanke på kvaliteten i velferdstjenestene.



Orkland Arbeiderparti mener det må legges bedre til rette for å heve kompetansen for de som allerede jobber i helse- og omsorgssektoren. Mange av disse er voksne og er etablert med familie, noe som kan gjøre det vanskelig å reise bort for å ta høyere utdanning. Det er derfor av stor betydning at det satses på økt desentralisert utdanning, både på fagskole og høyskolenivå. Ved å tilby desentralisert utdanning sikrer vi også at flere blir boende i sin hjemkommune etter endt utdanning, og er dermed med på å sikre stabil og kvalifisert arbeidskraft.

Det er i dag mangel på desentraliserte studieplasser, og det kommer ofte søkere fra hele landet. For å sikre at utdanningstilbudet treffer der behovet for faglært arbeidskraft er størst, bør bosted kunne vektlegges i opptakskravene.



Voksne studenter må i likhet med andre studenter få studentmoderasjon på kollektivtransport. I dag opphører studentmoderasjon på kollektivtransport ved 30 år. Dette utgjør store merutgifter hver måned for voksne studenter, og rammer spesielt studenter fra distriktene. Argumentasjonen mot å fjerne denne aldersgrensa har vært at sjansen for misbruk er økende. I stedet for å ramme voksne studenter må man heller lage et system som reduserer sjansen for misbruk.