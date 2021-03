Fra gata til data

ST-debatt

Det jeg er enig med Klinge i er at det er viktig at vi har et politi som er tilstede der folk er for å forebygge kriminalitet. Det hun fullstendig overser er den digitale utvikling. Folk er ikke på gata på samme måte som før, de er på data. Det finnes nesten ikke saker hos politiet som ikke har digitale spor.

Jeg jobbet selv som politi ved Skaun lensmannskontor i ti år. Mens jeg var der opplevde vi en rivende utvikling digitalt, som utfordret politi- og lensmannsetaten. Lensmannen greide ikke lenger å være tilstede på den digitale arenaen hvor kriminaliteten begynte å blomstre.

Strukturen med mange små lensmannskontor ble utdatert og sårbar. Noe måtte gjøres. Den rivende kriminalitetsutviklingen slo om seg, og jeg er ikke i tvil om at nedleggelsen av flere kontor var et helt riktig grep.

Hva er det så som har skjedd som gjør det nødvendig å ta slike grep? Vinningskriminaliteten har gått ned med 40% de siste årene. Den nye hverdagskriminaliteten handler om at bedriftseiere og enkeltpersoner i bygd og by blir lurt til å gi fra seg penger gjennom bevegelser på internett. Seksuelle overgrepssaker både på nett og ellers øker voldsomt (over 60% flere anmeldelser), antall familievoldssaker likeså (økning på 35%). Ofte leder sporene ut av landet. Internett kjenner som kjent ingen grenser.

Det ble behov for en noe større spesialisering og samling av ressursene. Men, sier du, kunne vi ikke fått til begge deler? Kunne vi ikke beholde lensmannskontorene og samtidig satse på tiltak som gjør at vi kan møte den nye kriminaliteten?

Strukturen med hundrevis av små kontorer har vært svært sårbar og det er lurt å organisere seg slik at man får til fagmiljøer. Å få til det på hundrevis av kontorer er ikke realistisk, men vi har sørget for å bruke pengene slik at folk over hele landet opplever økt trygghet og god beredskap.

Resultatene fra politireformen begynner å tikke inn. Beredskapen er bedre enn noen gang og folk får hjelp raskere. Det finnes noen huller, men det jobbes for å tette disse. Nye stillinger skal nå gå til å bemanne ytre deler av politiet. Politiet har fått over 3000 nye ansatte på noen få år. 2000 av disse er politifolk.

Mangeårig leder av Politiets Fellesforbund Arne Johannesen, som nå jobber som politiinspektør i Song- og Fjordane, så seg lei på flere politikeres systematiske nedsnakking av politireformen og skrev i Firda Tidend 18.01.2021: «Svartmåling av politireformen og politiet kan politikarane ta ein annan stad. I Sogn-og Fjordane var 2020 «best ever» for lokalt politi». Han sa videre at det er viktig å ta inn over seg at kriminalitetsbilde er i stadig endring og at det ikke er tallet på kontorer som er suksessfaktoren for kvalitet i politiarbeidet.

Jenny Klinge har tydeligvis ikke tatt dette innover seg og bruker fortsatt mye tid på å snakke ned politiet og politireformen. Hun vil åpne kontorer igjen over en lav sko, men setter kun av småpenger til dette i Senterpartiets alternative budsjett. Hun er opptatt av å fremheve alt som ikke går bra og harselerer over begrep som «fra gata til data». Det må hun gjerne gjøre, men imens løper de kriminelle fra Senterpartiet og det med sjumilssteg.