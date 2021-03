ST-debatt

Innlegget som omhandler A- og B-skoler i Orkland sto på trykk i ST lørdag 6. mars. Vi opplever på ingen måte at beboere i gamle Meldal og Agdenes ønsker seg en bedre skole enn i gamle Orkdal. Vi opplever et engasjement for å styrke skolen i hele Orkland. Dette er noe vi mener er nødvendig.

Vi ser at fordelingsmodellen ikke tar høyde for de ulike egenartene og utfordringene som finnes i de ulike skolene. Derfor er vi glade for interpellasjonen til Høyre og Venstre, og til ordførerens forslag om at modellen skal gjennomgås. Vi er spente på å få flere sider ved modellen bli grundig belyst. Vi ser også at fordelingsmodellen ikke bare er en utfordring for skolene, men også for barnehagene.

I en kommune med så ulike demografiske forutsetninger vil det gi seg utslag i ulik bruk av ressurser. Dette handler ikke om at noen barn skal få mer. Det handler om at det er mer kostbart å drive i distriktene. Alle utgifter er lagt inn i modellen og det gir et skeivt bilde av den faktiske situasjonen. Ta for eksempel utgifter til transport. Det er kostbart å frakte elever fra utkanten inn til f. eks. svømming, newtonrom osv. Slike utgifter vil med denne modellen påvirke undervisningsressurs. Dette er slik vi ser det en stor svakhet ved ressursmodellen.

Det er kjent at det i distriktene er det en stor utfordring knyttet til å skaffe kompetente vikarer ved sykdom. Det er kan tidligere løst ved å ha en noe høyere grunnbemanning. Den høyere grunnbemanningen må nå fjernes i de deler av kommunen der skole var høyt prioritert før kommunesammenslåingen. Det medfører situasjoner med flere sammenslåtte klasser og større press på de lærerne som er igjen. Dette kan føre til økt slitasje og økt sykefravær. Dette løser seg selv ved større enheter, fordi de med denne modellen automatisk vil ha flere personer å spille på.

Debatt La oss stå sammen om en god skole og ikke mot hverandre i en vond «grendastrid». Enkelte ganger i løpet av livet velger man å tie, man befinner seg i situasjoner hvor man ikke tør å bruke stemmen sin.

Hver gruppe/klasse trenger minst en voksen. Uansett antall elever. Modellen slår altså feil ut hvis det i noen skoler er flere klasser med ikke så mange elever. Det er heller ikke tatt høyde for sårbare elever og klasser med utfordringer – og de må ha sin støtte uansett elevantall. Når grunnbemanningen blir lavere forsvinner muligheten for å sette inn tiltak dersom situasjonen til enkeltelever forandres eller om enheten får nye elever med spesielle behov. Hvor skal disse ressursene taes fra? Løsningen blir å ta ned grunnbemanningen ytterligere, for å spare opp resurser i tilfelle man trenger ekstra tiltak.

Rødt og MDG mener at vi må se på ressursbruken, og finne ut hvordan vi kan få mer penger inn i budsjettet for oppvekst. Dette for å løfte de skolene og barnehagene som har minst, uten å kutte dramatisk i de andre skolene. Vi ser allerede utfordringer med at personalet ikke kan ta pauser etter arbeidsmiljøloven. Ved avdelinger med flere ansatte er det tid til flere pauser. Fordelingsmodellen viser ikke den faktiske situasjonen for lærere og elever rundt om.

MDG og Rødt ønsker en større satsing på barn og unge Vi vet at det er knapt med midler og at det må spares. Kan hende vi må se etter andre muligheter for innsparing enn å gamble med myk sektor. Kanskje vi også må se etter andre måter for å øke inntektene til kommunen. Først og fremst ønsker vi en god, grundig gjennomgang av ressursfordelingsmodellen, der den belyses fra alle sider.

Vi er glade for at foresatte sier i fra når de opplever kuttene i skolesektoren som dramatiske. Dette handler ikke om å rope høyest, men det er en oppriktig bekymring når tilbudene de har hatt blir krympet. Det viktig at alle jobber sammen for å få til et best mulig skole- og barnehagetilbud for ungene våre. Ikke egge til strid mellom oss og dem, bygd og by. Den beste løsningen på dette vil være en grundig gjennomgang av ressursfordelingsmodellen, der rektorer, lærere og tillitsvalgte med fagforbund får fortelle og utdanne politikerne i effekten av det vi sitter og bestemmer.