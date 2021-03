Bekymrede foreldre i gamle Agdenes

ST-debatt

Støtte til «Agdenesmødre»

Ressursfordelingsmodellen for skolene i Orkland er blitt en omdiskutert sak i det siste, og dette er ikke uten grunn. Vi er mange som har fulgt med og engasjert oss i det som skrives om saken i avisa- ST. Vi som sitter i FAU ved Lensvik og Lysheim skoler, har fått flere henvendelser fra foreldre angående denne modellen. Vi ønsker å ytre ei bekymring over det tilbudet ungene våre blir stående igjen med etter innfasingen av den nye lærernormen som ressursmodellen presenterer. Nå er det riktignok kommet flere innlegg i avisa relatert til denne saken, og vi vil ikke gjengi alt det som tidligere er skrevet.

Men, vi ønsker å legge fram vår bekymring, og samtidig vise vår støtte til innlegget fra «Agdenesmødre» i en tidligere utgave. Det at lærertettheten på de aktuelle skolene i gamle Agdenes (og Meldal) blir så betydelig svekket er for oss utrolig trist. Vi sitter med en følelse av at det stadig skjer sentralisering og distriktene blir tapere. Ja, vi skjønner det er dyrere å drive skoler lengre ut på bygda, men det er her vi vil bo og det er her vi ønsker at våre barn skal få en trygg og god oppvekst. Vi unner de en skolegang de vil huske med glede. Vi ønsker de sitter igjen med et utbytte av de 10 årene på skolebenken og kan, på lik linje med andre unge, ta videre utdanning og ta del i arbeidslivet etter hvert som de blir eldre. Vi håper de kan se tilbake på en fin barndom og skolegang den dagen de selv skal ta valget om hvor de skal bo. Kutter man i lærerstillinger i skolen vil dette kunne gi ringvirkninger som signaliserer blant annet fraflytting og ytterligere nedskjæringer som videre resulterer i et stort tap for gamle Agdenes - som for øvrig i mange år har satt i verk tiltak for å få unge til å flytte hjem igjen etter studietiden.

«Se deg over skuldra, kjære politiker!»

Torstein Larsen hadde et flott innlegg på kommunestyremøtet onsdag 3.mars knyttet til saken om fordelingsmodellen i skolen. Han kom med en beskrivelse av en politisk leder, hvor viktig det er at man av og til ser seg over skuldra for å se om man har folket med seg. Om det ikke blir gjort endringer på vedtaket om nedskjæringen av lærere på skoler i Orkland, er vi redd dere vil miste mange foreldres støtte. Ungene våre er det mest verdifulle vi har, og som «Agdenesmødre» skrev så kan vi ikke bare sitte stille og å se på at ressursene forsvinner. Gamle Agdenes kommune satset mye på elevene i Lensvik og på Lysheim.

Nå risikerer vi at alt det som den gamle kommunen har bygd opp over mange år, brått blir revet fra oss. De midlene som trengs for å heve lærertettheten (og kvaliteten) på ALLE skolene i Orkland, er midler som er verdt investeringen og vil gagne hele samfunnet for øvrig! Kjell Rønningsbakk beskrev under samme kommunestyremøte situasjonen med budsjettene i årene som kommer som «en varslet katastrofe». Dette er vi så enige i. Med det reduserte skoletilbudet; hvordan kan vi være sikre på at våre barn får den opplæringen de har krav på med så få lærere på skolene? Færre lærere betyr færre øyne som kan fange opp ting som mobbing og utenforskap. Hvordan kan vi være sikre på at trivselen til elevene ikke blir satt på prøve fordi mye vil komme til å gå under lærerens radar? Vi ber dere ydmykt om å revurdere vedtaket på denne fordelingsmodellen! Elevers utdannelse og trivsel er verdt å investere i. Sats litt på ungene våre, da! Det er tross alt de som er framtida!