Verdens jenters rett til utdanning trues

ST-debatt

Skolen gir jenter kunnskap de kan bygge videre på og er ofte nøkkelen til et vell av faktorer som tar hele samfunn fra endeløs fattigdom, krig og elendighet til et bedre og tryggere sted.

Å sikre jenters rett til utdanning er derfor en hovedprioritet i regjeringens utviklingspolitikk. Norge er ledende på likestilling internasjonalt. De siste årene har mange flere av verdens jenter fått muligheten til å gå på skole. Men pandemien setter jenters menneskerettigheter, herunder retten til utdanning, i stor fare.

Før pandemien stod 130 millioner jenter i verden uten mulighet til å gå på skole ifølge UNESCO. Det er sterkt bekymringsfullt at koronastengte skoler samt terrorangrep på jenteskoler, frarøver enda flere jenter menneskeretten til å gå på skole. Den gode utviklingen som har vært de siste årene står i fare for å bli reversert.

Pandemien har ført til at mange skoler i Afrika, Asia og Sør-Amerika stenger og legges ned, og mange jenter kommer sannsynligvis ikke tilbake til skolen igjen. Regjeringen anslår at opptil 20 millioner jenter i ungdomsskolealder på verdensbasis står i fare for å droppe ut grunnet koronastengte skoler. Det er igjen jentene som blir rammet hardest.

Kunnskap er nøkkelen til arbeid, inntekt og innflytelse. Vi vet at jenter som går på skole, har bedre helse, de blir sjelden giftet bort i ung alder, barnedødeligheten er lavere, de er ofte mer selvstendige og tjener adskillig mer enn som jenter som ikke får samme mulighet.

Gamle holdninger som handler om at kvinner ikke trenger utdanning fordi deres oppgave er å føde barn og være mødre får igjen ny grobunn, og barneekteskapene øker. FN venter at pandemien og dens økonomiske konsekvenser vil resultere i 13 millioner barneekteskap mellom 2020 og 2030, som ellers ikke ville ha forekommet.

Skolen er også terrormål for religiøse ekstremister som har et forkvaklet syn på jenter og utdanning. I mediebildet kommer det fram historier om at jenter blir kidnappet fra skolen sin og jenteskoler blir jevnet med jorden. I Afghanistan bekreftet FN at minst 155 skoler var blitt angrepet i skoleåret 2019/2020, og nå nylig ble en videregående skole for jenter i Faryab-provinsen ødelagt. Denne ødeleggelsen frarøvet 3000 jenter retten til utdanning.

Slik blir jenter fratatt muligheten til kunnskap, og dermed makt til å ta beslutninger for eget liv, kropp og helse. Jenters rett til utdanning er definitivt under press og kampen for å gi alle jenter en trygg og god utdanning må fortsette og styrkes.

Vi er glade for at regjeringen jobber systematisk med å løfte jenters rett til utdanning både gjennom politiske og økonomiske virkemidler. Statsminister Erna Solberg brukte FNs talerstol til å utpeke kvinner og jenter som pandemiens store tapere. På kvinnedagen er derfor kampen for å sikre verdens jenters rett til utdanning en av vårs tids viktigste likestillingskamper. Å få jentene tilbake til skolen må være hovedprioritet nummer én.