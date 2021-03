Frustrerende å være ny politiker i storkommunen

ST-debatt

I Meldal har vi i flere tiår kjempet for ungene og skolene. En ildsjel med sterk faglig tyngde kjempet for og var delaktig i, at det ble bygd barnehage, tidlig på åttitallet. Det har vært driftige innbyggere i gamle Meldal kommune som har kjempet for det de hadde kjært, noe som er naturlig når en har tilhørighet på et sted og ønsker det beste for alle som bor der.

For 10 år siden måtte vi innse at slaget om grendeskolene var tapt. Mange hadde såre følelser rundt både prosess og resultat, men de fleste var enige om at nå måtte vi sjå framover og samle oss om en skole. Håpet var at det ville gi en skole med nok ressurser som ga tilstrekkelige voksenressurser og gode nok tilbud for hver enkelt elev. Mye tyder på at det har vært en god strategi. Skolen har vært et satsingsområde både politisk og administrativt i gamle Meldal kommune.

Sammenslåinga av fire kommuner til en stor kommune skulle gi mer robuste fagenheter over hele fjøla og en sterkere økonomi. At mange politikere føler seg snytt særlig med tanke på det siste momentet, er det ingen tvil om. Folk i tidligere Meldal kommune, og for så vidt også de andre utkantkommunene der sparekniven har vært brukt nokså hardt det siste året, føler seg både snytt og lurt. Og en såpass stram innsparing i en skoleenhet, midt i skoleåret, som kom like overraskende som julekvelden på kjerringa for både politikere og skolens administrasjon, det må en ha forståelse for skaper engasjement og debatt.

Jeg tror mange er innstilt på å gi den nye kommunen tid til å finne formen, historisk viser det at dette kan ta flere tiår, derfor må en skjønne frustrasjonen som oppstår etter bare ett års tid. Det er lurt å lytte til folk som har valgt oss politikere – akkurat sånn som representanten Larsen sa på kommunestyremøtet 3. mars, og folk er misfornøyde med både prosesser og resultat, innenfor skole, helse og ellers. Når krybba er tom bites som kjent hestene, og det er en kjent sak at det er langt verre å stramme inn enn å bruke, for de fleste av oss. Særlig utfordrende er dette når det i forkant av sammenslåinga, ble sagt at det meste skulle bli bedre, bare vi slo oss sammen og ble store.

Som nokså nyvalgt politiker oppleves både prosesser og politiske møter rett og slett frustrerende. Vi skal jobbe for å samle i overkant av 18 000 innbyggere, fra Agdenes, Orkdal, Snillfjord og Meldal, og det kjennes innimellom like utfordrende som å samle staurbøra Borten bar i si tid. Når representanten Kringstad åpner sitt innlegg med å mane til å ikke skape splid, senere i innlegget sitt sier at foreldre i de tidligere orkdalsskoler må reagere på den åpenbare forskjellsbehandlinga i nykommunen, så er det nettopp det som skjer – steder settes opp imot hverandre.

Frustrasjonen blir ikke mindre av at noen tar stor plass både i møter og media. Undertegnede har deltatt på flere møter der mye av saksbehandlingstida er bundet opp av politiske saker som har vært debattert, diskutert og avgjort i tilsvarende møter i gamle Orkdal kommune flere år tilbake i tid. Skal vi stå samla, må vi jobbe samla og la avgjorte saker ligge, i respekt for folkevalgte som fattet de bestemmelsene da de var politikere.

Det er nok nå. Vi skal kjempe for det som betyr noe, og det som betyr noe er at folk i Orkland, om de er skoleelever eller voksne, finner trivsel og trygghet der de bor, om det er på Nedre Røhme eller på Krokstadøra.