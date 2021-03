Jordflytting på lavbudsjett

ST-debatt

Fylkesmannen har gitt tillatelse til bygging av ny travbane på dyrka mark sør for Fannrem – på visse betingelser. Blant annet at omplassering av de nesten 100 mål kornjord som banen krever, skal flyttes forskriftsmessig. Det er Norsk Landbruksrådgivning som har satt opp hvordan flyttinga skal skje, i 12 punkter. Et viktig punkt er at de to øverste jordlagene, A og B, skal flyttes samlet.

Men nå har Orkland kommune gitt tillatelse til at bare det øverste laget, A-laget på 30 cm, skal flyttes. Det forenkler operasjonen og senker utgiftene til jordflytting med flere titalls millioner. Etter sakspapirene å dømme har kommunen gått utover sitt mandat og egne retningslinjer, ved at jorda flyttes til dyrkbart areal. Det betyr at netto dyrket og dyrkbart areal i kommunen reduseres med nærmere 100 mål. Dermed blir ikke jordflyttinga forskriftsmessig utført, og vi får endelig håpe at Fylket har mer forstand på jordvern enn kommunen og setter foten ned.

Falske nyheter i «Søra»

I denne forbindelse er det fristende å fortelle om de nedrige metoder Travet benyttet for å unngå ekspropriering av jord til travbanen, men det får vente til senere. Siden jeg kjenner saken fra innsiden, oppfatter jeg avisa ST sin rapport om en ”frivillig løsning” som ”fake news”. Urent trav er Travets varemerke. Og senterpartiordfører Bang må heretter slutte å bruke argument som jordflytting og ekspropriasjon når han vil forsyne seg med dyrkajord for nedbygging - fra uvillige eiere som vil verne jorda si.

Utdrag fra Fylkets krav til jordflyttinga:

*Prinsippene i notatet «Notat vedrørende de viktigste momentene ved flytting av matjord» fra Norsk Landbruksrådgivning datert 15.11.2019 skal legges til grunn for planlegging av flytting av matjord.» Notatet er gitt bindende virkning i planen.

*Sende plan for jordflytting til godkjenning.

*Før igangsettingstillatelse er det inntatt rekkefølgebestemmelse om at; «Jorda (A- og B-sjikt) innenfor felt Idrettsanlegg BIA må tas vare på i henhold til mål i kommunens vedtatte landbruksstrategi.

*Før det gis brukstillatelse til bebyggelse og anlegg innenfor bestemmelsesområde #1 og # 2 i felt BIA skal jordflytting være gjennomført i henhold til godkjent plan for flytting av matjord.