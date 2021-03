Orkland, et hestehode foran!

ST-debatt

Formelle vedtak er fattet og endelig er arbeidet med nytt regionalt travanlegg startet.

Hest og trav har betydd mye for mange gjennom flere generasjoner. Det nye travanlegget vil gi positiv oppmerksomhet for Orkland, som vanskelig kan måles i kroner og øre. Eksisterende anlegg har vært viktig for travmiljøet lokalt, regionalt og nasjonalt. Travparken har hatt stor betydning for frivillighet, rekruttering og engasjement, og vi kan bare tenke oss hva det nye anlegget vil ha å si i framtiden for hestesporten.

Travsportens vugge

Det er nå over 30 år siden lokale entusiaster dro i gang en storstilt utbygging av Travparken, hvor det meste ble gjort på dugnad av grunneiere, gårdbrukere, maskinentreprenører og flere andre frivillige. Orkdal Tråvklubb, eller travsportens vugge, ble grunnlagt i 1873 og er Norges eldste tråvklubb.

Området som nå bygges ut har siden 1989 vært omdisponert fra landbruk til ulike formål. Fra 2015 har arealet vært omdisponert til idrettsformål, med mål om å få et regionalt travanlegg.

Jeg skal selvsagt ikke underslå debatten som har vært og de motargumentene som er i lokalsamfunnet. Erfaringene så langt med jordflyttinga fra Furumoen til Mosøyan i forbindelse med etableringen av Norsk kylling er positive, og så vil framtida vise hvordan de eksakte resultatene blir. For Arbeidspartiet har det vært viktig å få på plass en løsning hvor medgått matjord kan erstattes kvadratmeter for kvadratmeter gjennom jordflytting.

Folkehelse, barn og unge

Nå står en ny æra for tur og da er det viktig at vi slutter ringen og jobber sammen som et sterkt fellesskap. Med et stort hjerte for heimbygda, så ser jeg fram til det som nå skal komme og den utviklingen som vil gi Orkland et nytt og stort løft inn i framtida. Vi har Orkland Folkebad, Idrettsparken, Orklahallen, Klatrehallen, Knyken og mange andre idrettsanlegg. Anlegg som skaper aktivitet for små og store og som gjør at Orkland er en god bo- og oppvekstkommune. Formålet med alle typer idrettsanlegg er å øke interessen, rekrutteringen og oppslutningen om idretten. Et nytt travanlegg vil gi mange muligheter og ridemiljøet i Orkland vil helt sikkert merke økt rekruttering og oppblomstring.

Mange rapporter er skrevet om viktigheten av hest og hvilken betydning hesten kan ha for folkehelsa. Det nye anlegget vil gi mulighet for nye linjetilbud som for eksempel hestesportlinje ved Orkdal eller Meldal videregående skole, og styrking av eksisterende hestelinje på Torshus Folkehøgskole. Utvikling av eksempelvis nye trenere, hovslagere, salmakere vil gi nye muligheter. Anlegget vil også være en viktig møteplass for unge, som ønsker alternative tilbud og arbeidsplasser, deriblant læreplasser.

Orkland har mange unge, som har bygd seg opp og er tonegivende i travsporten. Brødrene Anders og Vegard Wolden er meget gode forbilder og som vurderer å flytte sine virksomheter/staller hjem til Fannrem. Det er mange gode travere fra Orkland og mange innbyggere som vil være med på andelslag og det skaper engasjement, samhold og fellesskap.

Ringvirkninger for lokalsamfunnet

Hvor mange arbeidsplasser et slikt anlegg vil gi er det alt for tidlig å si noe om. Det er ingen tvil om at travsport og hestenæring gir og vil gi viktige arbeidsplasser. I Norge er det omtrent 16.000 årsverk knyttet til hest og hestesport og det er i all hovedsak distriktsarbeidsplasser. Et nytt travanlegg vil gi knoppskyting av nye lokale bedrifter, forsterking av eksisterende bedrifter som Felleskjøpet, Nøsen-senteret, restauranter, butikker, reiseliv og overnattingssteder.

Min erfaring med idrettsanlegg er at det gir store ringvirkninger med nye arrangement, positiv omtale, som setter Orkland kommune på kartet gjennom travsendinger på TV og med mange tilreisende

Ny adkomst til Arena Midt-Norge vil bedre sikkerheten på skoleveien til Grøtte, Orkdal kirke og til alle de som bor i området. Et av de mange positive tiltak som har skjedd for bedre folkehelse, er Orklaparken. En tur langs Orklas bredder fra Gammelosen til Travparken har blitt et populært turmål og nå er det planer om å forlenge Orklaparken helt til Vormstad. Her kan du kombinere gåturen med en rast ved travanleggets egen restaurant og stoppe opp for å se på aktiviteten i og rundt anlegget.

I forbindelse med ny adkomst til travanlegget, så er det viktig at området rundt kjela ved Best oppgraderes og forskjønnes, slik at det blir et flott turmål for rekreasjon for innbyggere, turister og laksefiskere. Da vil jeg ønske Midt-Norge Travforbund, Orkdal Tråvklubb og Per Jørgensen lykke til med utbyggingen og markedsføringen av Arena Midt-Norge og jeg gleder meg til 2022.