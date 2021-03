Vondt å skille eldre

ST-debatt

Eva har demens, og på grunn av plassmangel ved Meldal helsetun, har hun etter sykehusopphold fått plass ved Hamnahaugen bo- og omsorgssenter i Lensvika. Mannen Einar, som er over 80 år, klarer ikke kjøreturene helt til Lensvika, og besøkene hos kona blir langt sjeldnere enn de ville vært om hun fikk plass i Meldal. Situasjonen er blitt svært vanskelig for hele familien, men spesielt for Eva, som er urolig og redd i ukjente omgivelser, ifølge familien. Denne familiens situasjon er en trist følge av plassmangel, naturligvis.



Til orientering: Hva betyr plassmangel?

Plassmangel betyr ikke bare at det ikke er fysisk plass for vedkommende pasient/bruker, altså i betydningen rom/seng. Plassmangel oppstår også når en pasient har behov for kvalifisert medisinsk pleie hele døgnet, for enkelte steder har en ikke dette tilbudet. Eksempelvis ble nylig pasienter fra en av våre tidligere kommuner flyttet til Orkdal fordi det ikke var heldøgns sykepleie-vakt der de bodde, og disse pasientene hadde behov for heldøgns medisinsk pleie, f.eks. smertepumpe, div. intravenøs medisinering o.l. Dette er noe kommunestyret i Orkland har vedtatt.

Politiske vedtak

Den såkalte Intensjonsavtalen mellom kommunene Agdenes, Snillfjord, Meldal og Orkdal (vedtatt 31.10 2016) sier følgende om feltet helse og omsorg:

«Den nye kommunen skal gi gode tjenester med utgangspunkt i innbyggernes behov. Kommunen skal ha kvalifiserte fagfolk i en veldrevet organisasjon som bruker ressursene effektivt». Avtalen sier også, svært vagt, noe om at fagområder og fagmiljøer skal samles, slik at det er type behov som bestemmer hvor pasienten/brukeren skal få plass.

Vi, det sittende kommunestyret, har vedtatt at pasienter, spesielt personer på korttidsopphold (rehabilitering), må regne med at oppholdet kan bli hvor som helst i den nye kommunen. For eksempel kan Meldal bli fagmiljø for rehabilitering etter slag, fall, beinbrudd o.l., mens Orkdal kan bli fagområde for personer med demens.

Vi politikere må se på konsekvensene av vedtakene våre på nytt. Hva har vi vedtatt, og hvilke følger får dette? Har vi vært med på å fatte vedtak som gjør livet vanskeligere for innbyggerne vi er ombud for? Er det mulig at vedtakene våre blir tolket/ overfortolket - kan det være slik at vårt vedtak om effektiv plassutnyttelse gir muligheter til å velge enklere løsninger ved tildeling? Dette må vi se på.

Hjerteskjærende

Hvordan det forholder seg med pleiebehovene til Eva Mjøen, som nå har fått plass på Hamnahugen i Lensvika, vet vi ikke. Det vi vet, er at et vergeløst menneske, som har mistet mange av sine kognitive evner, føler angst og uro over at hennes kjære er «blitt borte». Hun befinner seg på et sted der hun ikke kjenner noen, der omgivelsene er helt ukjente. Det er rett og slett hjerteskjærende. At denne situasjonen kan vare i opptil seks måneder, er enda mer hjerteskjærende. Og et seks måneders opphold kan knapt kalles et korttidsopphold.

Kanskje er det slik at politikerne må fatte mer detaljerte vedtak i framtida? Det vil si at vi må tenke oss til enhver situasjon som kan oppstå som følge av de vedtakene vi fatter. Det vil være en krevende og helt ugjennomførbar måte å styre på.

Vi, politikerne, må kunne stole på at fagfolk gjør de nødvendige vurderinger i samråd og samarbeid mellom pasient, pårørende, fagmiljø og medisinske vurderinger. En slik vurdering er dette:

En person med demens må ha sine kjære rundt seg, og hun/han må få slippe angst, uro og forvirring som helsevesenet vårt kan avhjelpe.