Kampen om sannheten i Heim

ST-debatt

For ikke bare ønsket kommunestyret å ta fra de svakeste gruppene som barnehagebarn, SFO-brukere, MOT-elever og revmatikere og bruke pengene til å bygge et praktbygg i form av et nytt bibliotek til 16 millioner kroner - de gjorde det mot bedre vitende.

I dagene før møtet gikk krangelen i avisene, og mens noen mente biblioteket ble for dyrt, hevdet rådmannens representant i to avisinnlegg at motdebattanten brukte "direkte feilinformasjon", og at å bygge nytt “vil spare kommunen for 500.000 i årlige driftskostnader".

Denne påstanden ble gjentatt i formannskapet, men der motsa han seg også: “Kommunen «taper» 500.000 per år i form av midler som ikke kan tas inn i drift" hvis vi ikke bygger et nytt bibliotek.

For dette er da ikke det samme? Partiene i opposisjonen ønsket en forklaring, og ba om møte med rådmann, økonomiansvarlig eller enhetsleder kultur for å få svar på et enkelt spørsmål: Hvordan er det mulig å spare penger ved å låne mer hvis renten er den samme? Ingen ville treffe oss. Til slutt stanset ordføreren masingen vår med et kjekt: "Om det ennå er representanter i Heim kommunestyre som måtte ha spørsmål, henvises det til sakene under kommunestyremøte nå på torsdag".

Nå hadde tvilen åpenbart begynt å melde seg hos administrasjonen. Ville de komme unna med det overivrige innsalget av biblioteket?

For selvsagt kunne ikke Heim spare penger ved å bygge nytt. Sannheten var at kommunen siden kulØr'n ble kjøpt i 2017 hadde fortsatt å betale inn 1,8 millioner, hvert år. Det er 600.000 mer enn det avdragende på lånet koster, og hvis man fikk fortsette med det, ville det være nok til å betale lånet på biblioteket. Men det er det ingen grunn til når man skal spare 50 millioner.

Og da er vi kommet til torsdagens møte, hvor det fort ble tydelig at her ble alle krefter satt inn på å skjule sannheten: Tre representanter fra Sp, én fra Ap og én fra Heimlista hadde meldt forfall fra årets viktigste møte. Rådmannen stilte heller ikke.

Ordføreren nektet å se budsjettet i helhet, og i alle budsjettsaker hvor det ble foreslått å la være å bygge et nytt biblioteket, klubbet han. Biblioteket skulle kun diskuteres i saken om biblioteket. Han mente at å hevde at de 600.000 kronene som betales inn for mye til kulØr'n var nok til å dekke alle de foreslåtte innsparingene i møtet, var utenfor saken!

Så skulle enhetsleder kultur endelig gjennomgå tallene, og lerretet ble kjørt ned. Men han startet med "Vi venter med spørsmålene til etterpå", og før vi visste ordet av det ble lerretet kjørt opp igjen og han tok med seg pc-en og gikk og satte seg!

Ordfører og økonomiansvarlig hadde hver sin gjennomgang av prosjektet, uten å ta noen spørsmål, og så startet ordføreren saksbehandlingen! Ingen spørsmål! Hvor redde var de egentlig for at sannheten skulle komme for en dag? Veldig redde, skulle det vise seg. Ordføreren ønsket ikke for noen pris at rådmannens representant skulle svare for seg, og prøvde å avlede alle spørsmålene som kom fra talerstolen. Først da han møtte seg selv i døra, gjennom e-posten sin om at "spørsmål henvises til sakene under kommunestyremøte", måtte han krype til korset, kjøre ned lerretet og la enhetsleder kultur koble opp pc-en sin igjen.

Men nå tok assisterende rådmann over møteledelsen! For hvert spørsmål enhetsleder kultur viklet seg inn i, sto hun og ordføreren skulder ved skulder som to matadorer og sa at "Jeg vet ikke hvilke tall dere vil ha!" og "Dette blir du aldri fornøyd med lell!"

Og når spørsmålet om uttalelsen i avisen om den halve millionen i besparelser omsider kom, avsluttet hun ganske enkelt hele debatten og kjørte opp igjen lerretet! "Nå er det faktisk nok!" "Jeg står ikke her... som noen blink!" Ingen innvendinger fra spørsmålsstiller hjalp, forestillingen var over.

I resten av møtet var det ingen som ville svare på hvordan det var mulig å spare 500.000 kroner:

- Ordfører nektet å si hvordan, og avsluttet med "Du sier jo vi vil spare 600.000!" før han snudde ryggen til, uten nevne at det var hvis det ikke ble bygget et nytt bibliotek.

- Økonomiansvarlig svarte ikke.

- Varaordfører sa hun hadde brukt flere uker på å skjønne tallene, før hun hevdet at vi ville betale det samme for det nye lånet på både biblioteket og kulØr’n som vi før betalte for kun kulØr’n!

- Aps gruppeleder sa at han stolte på rådmannens tall.

Og så videre. Helt til kommunestyret, mot 7 stemmer fra en samlet opposisjon, vedtok å bruke 16 millioner på et nytt bibliotek Heim kommune ikke har råd til, og som vil koste kommunen 600.000 mer hvert år. I 40 år.

Sannheten har altså ingen plass i kommunestyret i Heim. Heller ikke pressen bryr seg om å skrive om det som skjedde i saken. Men det kan jo skyldes at lyden forsvant i det enhetsleder kultur var ferdig med det første foredraget sitt. Og nå er opptaket forsvunnet fra KommuneTV.

Men sannheten finnes der ute. Opptaket mitt fra møtet ligger på YouTube.

PS: Hvorfor stemte ikke posisjonen for å bygge nytt bibliotek på Liabø? Vi bør vel bygge et på Ven også, for Ifølge rådmannens kalkulasjoner sparer vi jo 500.000 kroner i året for hvert bibliotek vi bygger!

PPS: Sparer kommunen 500.000? Nei, under behandlingen av budsjettet fremmet vi forslag om å føre opp 500.000 kroner som inntekt på enhet for kultur. Forslaget ble enstemmig nedstemt. Ingen trodde altså på rådmannens tall.