I fellesskap for et sterkere Orkland

ST-debatt

Som folkevalgte er det vår jobb å lytte til de med dårlige opplevelser i kommunen og å jobbe for forbedringer på områder der vi eventuelt er et stykke unna de politiske målene våre. For målene står fast og vi må levere på dem! Det er også vår jobb å forklare de prioriteringer som gjøres politisk, ikke minst på fordeling av ressurser ut til de tjenestene som skal være gode for folk, der de bor.



For å ta eldreomsorgen først. I Orkland Ap har vi ambisiøse mål for en god og trygg eldreomsorg for alle i hele kommunen vår. Vi har prioritert eldreomsorg høyt i de kommunene vi styrte før sammenslåingen, og vi vil prioritere eldreomsorg høyt i Orkland. Nytt helse og omsorgssenter i Lensvik, nye omsorgsboliger på Krokstadøra og nytt helsetun i Meldal har vært viktig for oss. Sammen med Sp og KrF har vi også fått vedtatt en økonomiplan hvor egenkapital til nytt Orkdal helsetun bygges opp i årene framover.

Vi står også fast på vår politikk om at langtidsplasser på sykehjem og i omsorgsboliger med heldøgns omsorg skal tilbys i innbyggernes eget nærmiljø. De eldre skal ikke sendes på kryss og tvers i vår langstrakte kommune for å få disse tilbudene. Når det gjelder kortvarige og midlertidige opphold for kartlegging eller rehabilitering så vil det være aktuelt i enkelte tilfeller å tilby plasser der det er ledig kapasitet for å gi et kvalitetsmessig best mulig tilbud. Alternativet er ofte lengre sykehusopphold eller opphold på spesialinstitusjoner langt utenfor Orkland, slik det var før. Vi mener at særlig svake grupper som f. eks. demente, må skjermes særskilt og få sitt tilbud i kjente omgivelser som ikke vanskeliggjør for pårørende å komme på hyppige besøk. Vi er kjent med at under byggefasen av nye helsetun så kan kapasiteten i deler av kommunen bli noe redusert i kortere perioder og vi må sammen med administrasjonen finne kompenserende tiltak for dette, slik at det ikke rammer de svakeste blant oss hardt.

Ressurssituasjonen i skolene våre har vært et mye omtalt tema den siste tiden. La oss slå fast: Orkland Ap ønsker å satse på gode skoler i hele kommunen. Vi står fast på det som er vedtatt at ressursene må fordeles på en forutsigbar og forståelig måte som gir like forutsetninger for et godt skoletilbud for alle, enten du bor på Orkanger, Fannrem, Lensvika, Meldal, Krokstadøra eller de andre plassene i kommunen vår. Den mye omtalte fordelingsmodellen må likebehandle alle skoler, samtidig som den kompenserer for særlige forhold ved enkeltskoler, som f. eks. smådriftsulemper eller andre ting. I den overgangsperioden vi er i nå opplever alle skolene seg som tapere. Skolene utenfor gamle Orkdal føler de mister budsjettmidler som omfordeles til de skolene som hadde minst ressurser fra før. Skolene i Orkdal opplever at de fortsatt har mindre ressurser enn skolene utenfor Orkdal. Begge forståelsene må respekteres og vi må alle ta ansvar for en retorikk som ikke splitter kommunen langs gamle kommunegrenser.

Lærernormen er underfinansiert fra staten og gjør at vi som kommune må omprioritere fra andre tjenesteområder for å kunne gi mer til skole. Uten sammenslåing ville Orkdal måtte finne de pengene, nettopp for å sikre at alle skoler som minimum kommer opp på lærernormen. Og motsatt, uten sammenslåing ville gamle Meldal og gamle Agdenes stått i en krevende øvelse med å finansiere nytt helsetun og ny skole, uten å røre driftsbudsjettene til skolesektoren.

Nå har vi ett felles skolebudsjett i Orkland, som må løftes slik at lærernormen nås for de skolene som ligger under denne, men også slik at vi unngår store og brå nedskjæringer på de skolene som fra før lå vesentlig over lærernormen. Samlet sett har vi klart å styrke skolebudsjettet i Orkland fra gjennomsnittet i de fire kommunene før sammenslåing, gjennom at den totale bevilgningen er beholdt selv om samlet elevtall har gått ned. Det gir økt lærertetthet i Orkland som helhet. Vi ser likevel at dette ikke er tilstrekkelig. Derfor foreslår vi sammen med Sp og KrF denne uka å få gjort beregninger for fordeling av ekstra midler til skolene i størrelsesorden 2,5 mill kr for budsjettåret 2021.

Alt er på ingen måte helt på plass i Orkland ennå. En av landets mest komplekse sammenslåinger trenger noe tid for å få tjenestene, kulturen og strukturene i fast form. Som politikere er vi selvsagt utålmodige, på vegne av innbyggerne. Men vi må også huske at det drøye året vi har fungert som ny kommune har vært svært spesielt. For oss i kommunestyret har det vært høyt prioritert å gi både tjenestene og administrasjonen rom for å håndtere en pandemi, bl.a. for å unngå at vi får smitte inn på våre helseinstitusjoner, som ville rammet tjenestene og innbyggerne våre hardt. I pandemihåndteringen er det ingen tvil om at vi står sterkere som samlet kommune, enn vi ville hver for oss. Vi har gjennomført svært store investeringstiltak som ville vært enda mer krevende å bære uten sammenslåing, og vi har innført en veldig raus opptaksordning i barnehagene i hele Orkland. Så vil noen oppleve at noe ble dårligere enn det var før. Den dialogen med innbyggerne må vi ta og vi må justere kurs der vi ser at det er behov for det, innenfor det handlingsrommet vi finner.

Og ikke minst: Landet må få en regjering som prioriterer kommuneøkonomi langt høyere slik at vi kan få styrket både eldreomsorg og tilbudene til barn og unge, i tråd med målene vi i Orkland Ap har.