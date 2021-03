Å være ungdom i koronatiden

ST-debatt

Mange unge kjenner på usikkerhet i forbindelse med covid-19. Mange sliter og synes det er vanskelig med hjemmeskole – de savner å kunne være på skolen sammen med lærere og medelever. Det er ikke lett å planlegge langt framover. Man savner langsiktige planer, man blir sliten og kanskje litt oppgitt over situasjonen. Alle har ofret noe.

Psykisk helse

Flere ungdommer sliter psykisk akkurat nå. Det er ikke så rart, for det er ikke lett når man ikke får være sammen med venner så mye som før. Noen har det heller ikke godt hjemme. Ungdomstida er krevende på mange måter, kanskje spesielt psykisk. Men nå er situasjonen helt spesiell siden man ikke kan være ha det sosiale livet som man vanligvis har.

Mange er bekymret for folk i risikogruppen, for eksempel besteforeldrene sine. Eldre mennesker kan bli skikkelig syke av Covid-19, og kanskje greier de ikke overleve om de skulle få det.

Mange har slektninger, venner, kjærester i utlandet som man ikke vet når man kan treffe neste gang. Derfor er det viktig at man kan bruke vår tids teknologi og ringes og snakke sammen på facetime, men det er jo ikke helt det samme. Man savner å møtes fysisk, og det er ikke rart man savner det.

Studenter

Det kan bli mye digital skole på hybelen. Mange synes det er ganske krevende og slitsomt, og de savner å være på skolen sammen med andre. Mange studenter bor et stykke unna hjemplassen, og det er ikke lett å skape et nettverk på en ny plass i denne tiden, og mange bekymrer seg for det.

Lærlinger

Mange lærlinger har blitt permittert og sliter med å finne noe å gjøre om dagene, spesielt de som er lærlinger i restaurant- og reiselivsbransjen har det tøft. Det er frustrerende å ikke vite når man kan tilbake på jobben og om man i hele tatt har en læreplass å dra tilbake til. Permitterte lærlinger har nå rett på dagpenger, heldigvis. Et lyspunkt i alt det mørke!

De som går yrkesfaglige linjer på videregående skoler, for eksempel restaurant-og matfag, sliter blant annet med å få praksisplass. Det er viktig å få vise seg fram for bedriften, vise at man er dyktig i faget og dermed styrke sjansene for å få lærlingplass senere.

Fritid

Fritid er viktig for unge, og det har også hatt sin pris. Mange som driver med idrett har for eksempel ikke kunnet trene ordentlig sammen med andre. Dette kan også bli utfordrende for den psykiske helsen, og det viser hvor viktig det er for unge og eldre å ha et tilbud og gå til på fritiden, uansett om det er idrett eller hva man enn holder på med.

Starten på 2021 ble tøff for mange: Man skulle unngå besøk hjemme, og det er fremdeles begrensninger på hvor mange en skal ha som sine nærkontakter. Derfor er det lurt både for den som ringer og for den som blir oppringt å kontakte noen som man vet er ensom. Slå av en prat selv om man ikke kunne møtes fysisk.

Det er viktig å tenke at de som tar disse avgjørelsene, gjør det for å begrense smitten, jeg kan se for meg at det ikke er noe lett jobb å gjøre.

Russetid

Ungdom må avstå fra mye. Man må ta hensyn. Russetid, for eksempel, som er noe man opplever én gang i livet, er noe som mange har gledet seg til i lengre tid, men som nå dessverre ikke blir en fullverdig russetid med gode venner og en bra avslutning på skoleåret. Sammenkomster med for mange er ikke tillatt. Man liker jo å samles med mange venner å ha det gøy, det er heller ikke lett for ungdom at det ikke er lov å samle mange.

En ting sikkert: Alt blir bra igjen. Det kommer en tid der man kan klemme bestemor og bestefar igjen, man kan feire ordentlig bursdag igjen og mange ting som har vært begrenset i mer enn ett år.