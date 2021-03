Fra visjon til mål i trafikksikkerhet

ST-debatt

Visjonen om at ingen skal bli drept eller hardt skadd, nullvisjonen, er allerede forankret i Nasjonal Transportplan. Men dette er første gang regjeringen setter en egen ambisjon for reduksjon i antall omkomne. Ambisjonen innebærer en om lag halvering av antall drepte sammenliknet med 2020. I tillegg innfører regjeringen for første gang en tidfestet, langsiktig ambisjon om at ingen skal omkomme i veitrafikken i 2050.

Barn har fått et eget kapittel i NTP. Dette kom som følge av et

representantforslag fra KrF ifm. arbeidet med NTP 2018-2029. Formålet er å løfte og

synliggjøre barns behov. Nå blir dette fulgt opp med konkrete tiltak. Regjeringen vil prioritere 500 millioner kroner i første seksårsperiode til tiltak som bedrer trafikksikkerheten for barn og unge. Ett av tiltakene er å etablere en tilskuddsordning for å stimulere til lokalt arbeid for trygge skoleveier og nærmiljøer.

Trafikksikkerhetsutvalget i Trøndelag (FTU) har vektlagt barn ved å anbefale at fordeling av investeringstiltak som tilgodeser skolenes nærområde – «hjertesonen». FTU bidrar også til forskning sammen med to andre fylkeskommuner som skal øke kunnskapen om barn, oppmerksomhet og sykkel.

En tilskuddsordning for trafikksikkerhetstiltak er derfor veldig positivt og bidrar til vi kommer enda lengre i arbeidet med trygge veier for både små og store.