Åpent spørsmål til ordfører Oddbjørn Bang

ST-debatt

I HU Helse og Mestring 17.03, orienteringssak 7/21 – Tjenestetilbud Krokstadøra, ble det opplyst om utfordringer med høyt sykefravær ved Snillfjord Omsorgssenter.

Denne saken ble fulgt opp av ST 20.03. der hovedutvalgsleder Hanne Nyhus sier følgende:

«Sykefravær er noe de har slitt med lenge, og jeg vil tro at noe av dette, selv om jeg understreker at jeg ikke vet, kan skyldes usikkerhet rundt arbeidsplassen sin etter kommunesammenslåingen».

Her antyder hovedutvalgsleder at sykefraværet skyldes annet enn sykdom. Dette kan forstås som om at ansattes fravær skyldes misnøye med de vedtak som er politisk fattet i forbindelse med kommunesammenslåingen. Situasjonen er nå prekær, og har ført til at det lukkes en ulovlighet med å skape en annen, sier enhetsleder Anders Jystad i ST.

Vi ser det som naturlig å saken tas opp under eventuelt i Administrasjonsutvalget.

Som arbeidsgiver ser vi alvorlig på denne saken, og ønsker ordførerens vurdering av situasjonen.