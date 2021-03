ST-debatt

Må vi det? Hvorfor skal Norge være med på å støtte opp om ytterligere økt spenningsnivå? Dette er en kraftig opprustning av spenningsnivået mellom øst og vest. Det er en del av det vi har sett de siste årene, en stadig økende opprustning med flere allierte soldater og utstyr utplassert på norsk jord.

Vi ser klare tegn på at Trøndelag er blitt et oppmarsjområde for en tilspisset militærpolitikk mellom NATO og Russland. Vi har en regjering og forsvarsminister som mer og mer tillater allierte, spesielt amerikanske styrker, å øve fra norsk jord. Vi har en kraftig opprustning og økt spenningsnivå i nordområdene.

På Norges hovedflystasjon er det nå stasjonert bombefly fra USA. De sier skal trene med norske F35.

For første gang i historien skal utenlandske bombefly trene fra en norsk flybase. Dette er et klart brudd på norsk basepolitikk.

«Vi må være gode verter», sies det. Hva er det å være gode verter?

Skal vi som verter bare si velkommen til våre gjester og gi dem tillatelse til å komme hit med det utstyret de ønsker?

Det må stilles klare krav og betingelser til hva slags utstyr de kan bringe med seg til norsk territorium. Med dagens regjering stilles ingen slike krav, vi får inntrykk av at våre «gjester» kan ta med hva de vil, og også gjøre hva de vil. Regjeringa står på sidelinja og applauderer.

Så, tilbake til spørsmålet; hvorfor er vi redde?

Vi, som er nærmeste naboer til Norges hovedflystasjon, er redde for at vi ikke får vite når det skal være øvelser eller med hvilket materiell. Vi frykter for en ny kald krig. Vi frykter at Trøndelag skal bli en slagmark i en krig mellom USA og Russland.

"Vi er redde for at den massive oppbyggingen av forhåndslagre i Midt-Norge vil være med på å øke spenningsnivået og flytte oss noen trinn nærmere en væpnet konflikt. En slik opptrapping av spenningsnivået er det siste vi trenger."

SV mener at Norge, med sete i FNs Sikkerhetsråd, i stedet bør bidra til lavspenning i nordområdene for å få til fredelig sameksistens mellom folk og land, og en bærekraftig høsting av naturressursene i nordområdene.

VI VIL IKKE HA BESØK AV GJESTER MED BOMBEFLY!