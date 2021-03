Politikk og bilkjøring

ST-debatt

Etter snart 60 års erfaring med å drive politisk arbeide og snart 55 års erfaring som bilsjåfør av mer eller mindre alle kategorier biler og derav vel 15 års erfaring som drosjesjåfør i Meldal slår det meg hvor mange likhetstrekk det er mellom disse typer arbeid. Særlig mange likhetstrekk er det på ekstremt glatt føre. Føler du at føreforholdene er så vanskelig at du ikke lenger har full kontroll over bilen er det meget smart å senke farten og i verste fall stanse for å avvente til strøbilen kommer. Tar du sjansen på å fortsette kan du snart havne i grøfta eller på annen måte skade bilen, passasjerene og deg selv.

Føler du at du ikke lenger har full kontroll med ditt politiske arbeid bør du også bremse ned farten, i verste fall stanse opp og tenke deg om en gang til slik at du ikke fullstendig mister kontrollen.

Mitt inntrykk er at for mange i det politiske liv bare kjører videre uten kontroll. Det er etter min oppfatning at politisk arbeid på alle nivå har endret seg fra å være ide og løsningsorientert til i svært stor grad å være styrt av økonomer og teknokrater. Som politiker blir du en sandpåstrøer.

Dess større kommuner og fylker man betjener politiske verv i, dess større krav stilles det til den vanlig kvinne og mann som skal gjøre de politiske beslutninger.

Ut fra dette var det ganske innlysende at etter kommunevalget for snart to år siden ble innledet et samarbeid mellom Senterpartiet og Arbeiderpartiet i nye Orkland kommune. Jeg kan slå meg på brystet å si at jeg fikk rett når jeg i avslutningen av et møte på Løkken Verk før kommunevalget der ordførerkandidatene fra Senterpartiet og Arbeiderpartiet innledet om sin valgprogram sa følgende: "Ønsker dere begge lykke til med kommunevalget og jeg er sikker på at en av dere blir ordfører i nykommunen. Kanskje ender det hele opp med at en av dere blir ordfører og den andre varaordfører."