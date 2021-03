Observasjoner fra fjøsgluggen

ST-debatt

Da tredelingen av Snillfjord var et faktum, og sammenslåingsprosessen var i gang ble det vedtatt en intensjonsavtale mellom de ulike kommunene. Intensjonsavtalen sa noe om hvilke mål og hvilken retning de respektive kommune ønsket at den nye kommunen skulle ta, også innenfor helsesektoren. I punkt tre intensjonsavtalen som ble inngått mellom alle kommunene som sammen danner Orkland står det blant annet at det skal være vekst og utvikling i alle deler av kommunen, og at tjenestetilbudet skal bli bedre enn hva de “gamle” enkeltkommunene kunne tilby. Under punkt fem i intensjonsavtalen spesifiseres det at det skal være et godt kommunalt tjenestetilbud i Orkland, og at kommunen skal gi gode tjenester med utgangspunkt i innbyggernes behov. Og i punkt fem, avsnitt tre står det klart og tydelig: “Den nye kommunen skal ha tilbud innen pleie og omsorg plassert nært innbyggerne. Enhetene skal ha ressurser, kompetanse og lokaler som gjør dette mulig.”

Etter kommunesammenslåingen har omsorgssentret på Krokstadøra fått en del negativ omtale, og i budsjettforhandlingene vedtok politikerne å legge ned 8 plasser. Pr i dag er plassene på Krokstadøra i bruk, og allikevel har kommunen måtte betale nesten en halv million i dagsbøter på i underkant av 3 måneder. Når de 8 plassene på Krokstadøra legges ned, vil det med stor sannsynlighet bli flere dagsbøter på kommunen. Det virker også som at kommunen har glemt at vi har en eldrebølge i anmarsj. Slik som situasjonen på SOS har utviklet seg siden kommunesammenslåingen, og hvordan den er i dag viser at Orkland kommune ikke forholder seg til de verdiene de har sagt de ønsker å ivareta. Og for Krokstadøra sin del vil det verken være stedsutvikling, god lokal kompetanse og stedsnære tilbud innen helsesektoren hvis det fortsetter i denne retningen.

Det skrives også om at det mangler kompetanse på Krokstadøra, det mangler fagfolk. Før kommunesammenslåingen har omsorgssenteret tatt imot pasienter fra sykehuset og hatt lite dagbøter, i tillegg har de fått god og forsvarlig behandling og pleie. Slik som situasjonen er i dag så klarer ikke sykehjemmet å rekruttere nok fagfolk. Det er flere ansatte på SOS som har tatt utdannelse samtidig som de har jobbet her, både fagbrev og bachelor. Hvorfor blir ikke de værende? Sykehjemmet på Krokstadøra er rett å slett ikke attraktivt nok. Kommunen er faktisk nødt til å være på tilbudssiden, og å til rette legge etter behov hvis de faktisk ønsker seg fagkompetanse i utkantene. I tillegg hjelper det lite på situasjonen at det er mye usikkerhet og uvisshet om fremtiden på sykehjemmet.

I media skrives det også om at flere brukere skal flyttes fra sykehjemmet. Begrunnelsen er at det mangler kompetanse. Å flytte eldre, kanskje demente og alvorlig syke er i iallfall ikke god sykepleie. De trenger stabilitet, og å være i kjente omgivelser med ansatte som kjenner dem. At framtidsplanene til Orkland er å samle de ulike pasientgruppene, kan på ett vis være fornuftig. Og hvis det likevel skulle være nødvendig å flytte noen nå, så bør det ligge betydelige medisinske grunner for det!

I kommunestyrets vedtak den 3/3-21 i sak 14/21 står følgende i saksopplysningene: “I forbindelse med at 8 døgnrehabiliteringsplasser flyttes til Meldal helsetun og de tidligere døgnrehabiliteringsplassene ved Orkdal helsetun gjøres om til ordinære korttidsplasser er det behov for å kjøpe inn møbler til vaktrommet for å gjøre det funksjonelt, da man går over fra å bruke to rom til ett rom til vaktrom.” Er det da slik at det kun er sykehjemmet på Krokstadøra som skal legge ned plasser? Og hvorfor?

Og som en liten tankevekker på slutten: Takk til deg gamlefar, nå får du sitte her på sykehjemmet, i nærområdet du aldri har vært og føle deg hjemme med mennesker du aldri har møtt tidligere. Dette er måten vi ønsker å ære deg for innsatsen du har lagt ned.

Bekymrede ansatte i Orkland