Bittelittegrann mitt

ST-debatt

De siste dagers avsløringer om gigantiske lederlønninger i Coop-systemet, har fått meg til å tenke: Har vi 1,8 millioner medeiere og medlemmer i Coop vært naive takket være et godt slagord?

Et samvirkeforetak er en sammenslutning med hovedformål å fremme medlemmenes økonomiske interesser. Vi medeierne i Coop har godtatt at vår andel av overskuddet betales ut som kjøpeutbytte. Størrelsen på kjøpeutbyttet, eller medlemsfordel som Coop kaller det, er avhengig av hvor mye vi handler, og ikke av hvor stort overskudd samvirkelaget har.

Ok. Dette har jeg for så vidt godtatt i 66 år. Jeg har vært Coop-medlem siden jeg ble født.

Etter at jeg begynte å tenke selv, har jeg av prinsipielle årsaker fortsatt som lojalt medlem og handler stort sett alt på butikker i Coop-systemet. Samvirkemodellen appellerer. 1,8 millioner eiere fordeler utbyttet i solidaritet, ikke privatkapitalistisk der en eller noen få eiere tar alt utbyttet i egen lomme.

I 2011 ble Coop Marked på Svorkmo lagt ned. Forklaringa var at omsetninga gikk ned og overskuddet var ikke stort nok. Joker, en butikk i Norgesgruppen, tok over Coop Nordvest sine lokaler og kunder, og driver der fremdeles. Viste dette at Coop allerede da var på vei bort fra «litt ditt» og solidaritetstanken? Når Joker kan drive butikk på Svorkmo, kan vel samvirkelaget også gjøre det, selv om overskuddet er lite. Det er solidaritetstanken i praksis.

I mars kom debatten om lederlønninger blant Coop-direktører. Adm dir i Coop Nordvest, vårt samvirkelag, Arild Sørlien, har iflg Nettavisen årlig lønn, pensjon og godtgjøringer på 2,787 mill kr. Det er faktisk tredje laveste lønnet coop-direktør blant 8 i hele landet. Best tjener Torbjørn Skei i Coop Midt-Norge med 11,261 mill kr i årslønn.

Styreleder Lisbeth Bull Husby i Coop Midt-Norge forsvarer lønna til Skei slik i Nettavisen: «Vi trenger dyktige og kompetente ledere og vi konkurrerer med andre store bedrifter om de beste lederne.» Nå har vel Skei vært leder i Trondos og Coop Midt-Norge i mange, mange år, så styret konkurrerer vel ikke med andre bedrifter om å få han som leder? Han har til og med takket nei til å bli leder i Coop Norge for han ønsker å være i Midt-Norge, iflg Dagens Næringsliv.

Styret i Coop Nordvest ser ut til å ha en forsåvidt edruelig lederlønnsprofil i Coop-sammenheng, men Coop Midt-Norge er også en del av landets Coop-familie. Det er på tide at vi 1,8 millioner medlemmer begynner å si fra: Medlemsfordelen må opp, lavtlønte ansatte må få lønnsøkning og lederlønningene må ned – for å fremme Coop-medlemmenes interesser.

Jeg har bidratt til å velge Anita Holten, Orkanger som styremedlem i Coop Nordvest, og Jon Tronvoll, Gudrun A. Vollan fra Svorkmo og Kjell Arve Berg fra Krokstadøra som medlemmer i Regionrådet Nord. Herved er dere utfordret til å ta lederlønningssaken videre i regionråd, styret i Coop Nordvest og styret i Coop Norge.