Hvordan bygge et lag?

ST-debatt

Erfaringen ville jeg ikke vært foruten. Det å få være del av en slik positiv, åpen og inkluderende forsamling av samfunnsinteresserte mennesker er en sann fryd. Jeg kan trygt anbefale til alle å prøve det ut. Jeg vil videre presisere at jeg kun kan uttale meg på vegne av Orkland Senterparti.

Det å få til en riktig kjønnsfordeling, en ønsket geografisk fordeling og en fordeling etter folketall var viktig for oss å ta med inn i forhandlingene. Utgangspunktet for Senterpartiet var at vi hadde 16 representanter innvalgt i kommunestyret. Disse var Oddbjørn Bang, Mari Storm Myrmæl, Ola Bjørkøy, Kristian Martin Fremstad, Bjørn Berg, Hanne Haldogard Bjørkli, Stig Kalstad, Rasmus Skålholt, Kari Anne Hegna Sterten, Gunnar Sørløkk, Maj Britt Svorkdal Hess, Stine Storengen, Arild Røland, Aud Inger Kalseth, Linn Annett Brå Østgaard og Eli Rostad Solhus. 8 kvinner og 8 menn. Etter at vi regnet oss frem til hvor mange vi fikk inn i de forskjellige utvalg valgte vi å ta inn ungdomskandidaten Sondre Saksvik, Rebekka Aanes, Sigrun Hoseth og Joar Tøndel fra varalisten til faste utvalgsplasser.

Det ble tidlig i prosessen klart at vi i Senterpartiet fikk Ordføreren, to utvalgsledere og tre inn i formannskap i tillegg til Krf sin ene representant. Vi ønsket i utgangspunktet lederen i Forvaltning og i kultur, idrett og folkehelse. I forhandlinger er det alltid snakk om å gi og ta slik at alle til slutt ikke er helt fornøyde eller helt misfornøyde. Etter forhandlingene endte vi opp med Oddbjørn Bang fra Orkdal som Ordfører, Rasmus Skålholt fra Orkdal som leder i forvaltning og Stig Kalstad fra Meldal som leder i oppvekst.

I formannskapet var selvfølgelig Oddbjørn Bang fra Orkdal selvskreven. Etter forhandlinger ble Ivar Konrad Gangås fra Orkdal og Krf også selvskreven. Vi hadde i tillegg to plasser å fylle som måtte være kvinner for å oppfylle kravene til kjønnsfordeling. Valget falt på ungdomskandidaten Mari Storm Myrmæl fra Meldal og Kari Anne Hegna Sterten fra Agdenes. Flinke og fremadstormende Ungdomskandidater er uhyre viktige å få inn i råd og utvalg. Det kan jeg trygt anbefale til andre som ikke har lyktes med det. Varalisten til formannskapet ble deretter utformet slik at Bjørn Berg fra Snillfjord ble 1. vara. Det medførte en forskyving mtp valgresultatet da det skjøv en fra Meldal og en fra Agdenes nedover på varalisten. Dette for å ivareta den geografiske fordelingen.

I forvaltning fikk vi valgt Rasmus Skålholt fra Orkdal til leder. Her sitter i tillegg fra Senterpartiet undertegnende fra Agdenes, Hanne Bjørkli fra Orkdal og Stine Storengen fra Meldal som medlemmer.

I oppvekst fikk vi valgt Stig Kalstad fra Meldal til leder. I tillegg har vi Linn Østgaard fra Agdenes og ungdomskandidaten Sondre Saksvik fra Orkdal som medlemmer.

I teknikk fikk vi valgt Ola Bjørkøy fra Meldal til nestleder. I tillegg har vi Eli Solhus fra Orkdal og Rebekka Aanes fra Snillfjord som medlemmer.

I Helse og mestring har vi som medlemmer Arild Røland fra Agdenes, Sigrun Hoseth fra Orkdal og Bjørn Berg fra Snillfjord.

I Kultur, idrett og folkehelse har vi som medlemmer Joar Tøndel fra Agdenes, Maj Britt Svorkdal Hess fra Meldal og Gunnar Sørløkk fra Meldal.

Jeg vil også presisere at vi alle nå også er orklendinger og representerer hele Orkland.

Det har i løpet av perioden vært innvilget permisjonssøknader fra enkeltrepresentanter slik at formannskap, styrer og utvalg har hatt forskyvinger slik at varamedlemmer har blitt midlertidig eller fast tatt opp som medlemmer.

Skulle noen ha spørsmål eller innspill til noen av oss setter vi stor pris på å bli kontaktet. Uansett hva det skulle være. Vi har i Senterpartiet en bestemt oppfatning at det er best å snakke med og ikke om. Vi er også av den oppfatning at vi skal presentere vår politikk og ikke andres og vi har alle et mål om å bygge hele Orkland til den beste utgaven av kommune som den kan være og bli.

Jeg må si at å svare på direkten til en journalist med en ku i en hånd og telefon i den andre er krevende. Spesielt når journalisten skal ha utbroderinger/ kommentarer om en blogg jeg da på oppfordring hadde lest første avsnitt av. Jeg må nok innrømme at jeg ikke er noen fast leser av blogger. Spesielt ikke av de jeg finner mindre betydningsfulle og de jeg ikke finner interessante. Jeg må nok også lære meg å si til journalisten at svaret får vente litt til jeg får lest meg opp.

Det var en rekke påstander i nevnte blogg (som jeg nå har lest i sin helhet!....). Blant annet om at utvalg for oppvekst er kuppet av meldalingene og at snillfjordingene ikke er bærekraftige. Jeg ønsker at folk selv gjør seg opp sine egne meninger om at de påstandene med flere «holder vann». Hvis folk skulle komme til å lese blogg. Hva jeg tenker holder jeg for meg selv, men fakta er det ikke.

Ellers så vil jeg anbefale en låt jeg finner like bra, hver gang jeg hører den, for alle til påsken: Kan det være nødvendig å være så sint? Sjekk den ut på Youtube.

Orkland Senterparti ønsker god & smittefri påske til alle!