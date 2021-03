Lurt og snytt av Orkland?

ST-debatt

Debatten sporer lett av på grunn av en formulering som var for spisset og en annen som kan misforstås. Det er mitt ansvar – se nederst.

Resten kan sammenfattes sånn:

1. Basert på demografi (befolkningsutvikling mv) og muligheter for næringsutvikling er Orkdal uten tvil den av kommunene som ville ha klart seg best alene; minst å vinne og mest å tape på kommunesammenslåing.

2. De tre mindre kommunene går inn i samarbeidet med svært gode fasiliteter (jevnt over bedre enn Orkdal) innen skole og helse, eller de får det i løpet av kort tid. Det skyldes både egne prioriteringer og sammenslåinga.

3. Likevel tegner sterke krefter i Meldal og Agdenes et bilde av disse kommunene som ofre for Orkdal og ofre for sentralisering. De framstiller Orkland som et problem både for skole og eldreomsorg.

Feil om skolene

I vinter er det jaktet intenst på feil ved den såkalte modellen for fordeling av ressurser mellom skolene i nye Orkland i et forsøk på å forklare hvorfor Meldal BUS må kutte så mye. Feilinformasjon om blant annet skoleskyss, spesialpedagogikk og forholdet store/små skoler har florert både i avisa og på møter. Småbylista ba om fakta fra rådmannen, og fikk det fort og greit.

Meldal og Grøtte

Anonyme leserinnlegg er en uting fordi ingen må stå til ansvar for påstander som kastes fram. Det blir ikke bedre av at lederen for Hovedutvalg oppvekst, Stig Kalstad (Sp), forsvarer ei hastebevilgning av koronamidler til Meldal BUS med «å redde stumpene av skoleåret». Politisk ledelse i kommunen framstiller det altså som om en skole med 300 elever er i ferd med å kollapse på grunn av økonomisk utjevning med andre skoler. Det skjer i en situasjon der kommunens innsats per elev ved Meldal BUS fortsatt ligger 10 000 kr (14 %) over innsatsen per elev på Grøtte.

Snyteri og dårlig mat

I tillegg skriver Maj Britt Svorkdal Hess fra Sp i avisa at folk og politikere føler seg snytt og lurt av sammenslåinga ­- 15 måneder etter at Orkland ble født. Innlegget kan vanskelig tolkes annerledes enn det er god grunn til å føle seg lurt.

Fastlegen i Agdenes gir kommunesammenslåinga skylda for at en pasient fra Meldal er midlertidig lagt inn i Lensvik. Han er ikke folkevalgt, men henviser til faglig kunnskap. Før sammenslåinga advarte den samme legen mot at syke eldre i Agdenes risikerte å få dårligere mat om kommunen gikk sammen med Orkdal.

Kritikk er splittelse

Jeg oppfatter dette som angrep på et samarbeid som tross alt er i startfasen. Men utfordrer du disse utspillene, kommer anklagene raskt om at kritikken er splittende. To upresise formuleringer i en nokså lang bloggartikkel får fokus:

1. Jeg skrev at Krokstadøra har vært ei økonomisk belastning fra dag 1. Det var for spisset og for farget av driftsproblemene Orkland har opplevd fra dag 1 i tidligere Snillfjord - etter splitten med Hitra. Krokstadøra er trolig ei langt større utfordring administrativt enn økonomisk, i alle fall hvis vi regner inntekter fra vindmøller og havbruk som et Snillfjord-bidrag.

2. ST tolket artikkelen som en påstand om at Meldal kuppet ledervervet i Hovedutvalg oppvekst. Det har jeg verken skrevet eller ment, men formuleringa ga rom for en sånn tolking, og den er derfor presisert: Politikere fra Meldal kuppet møtet i oppvekst da de fikk alle med på å bevilge koronamidler som nødhjelp til Meldal BUS. Jan Grønningen (H) har tidligere kalt det å sette utvalget sjakk matt.

Ingen nød i Meldal

ST er opptatt av at Folkehelsesenteret ikke er nevnt som en gevinst for tidligere Orkdal. Det er mye som ikke er nevnt, som for eksempel at tidligere Agdenes nå får ny skole. Opplistinga av goder i Meldal var ingen sammenligning med Orkdal, men en kommentar til påstanden fra Meldal om at folk føler seg snytt og lurt: Tidligere Meldal gikk inn i Orkland med en topp moderne skole fra før fusjonen. Meldal får nå nytt helsetun. Meldal får utviklet Orkla Industrimuseum med tilskudd fra fusjonen. Folk i Meldal slipper å betale eiendomsskatt som følge av sammenslåinga.

Samtidig kan vi se langt etter penger til sentrumsutvikling på Orkanger i mange år framover. Det kommer hele Orkland til å tape på, for et attraktivt regionsenter er beste vern mot suget fra storbyene.