Sammen bygger vi Orkland

ST-debatt

Det har nå gått 15 måneder siden oppstarten av den nye kommunen og i over 12 måneder har vi vært preget og påvirket av koronaepidemien. Når man skal etablere en ny kommune av 3,5 tidligere kommuner er det mye som skal på plass og mye som skal bestemmes. Ansatte får nye arbeidsoppgaver og de skal finne sammen i nye strukturer. I det politiske landskapet skal ulike kulturer arbeides sammen til en felles Orklandskultur.

De tidligere kommunene har prioritert ulikt innenfor de tilbudene kommunene ga til sine innbyggere. Ulike tilbud må samordnes slik at de blir mest mulig likeverdig i hele den nye kommunen. Med de økonomiske midlene kommunen rår over kan vi ikke tilby det beste fra enkeltkommunene. Dette vil føre til at noen vil oppleve at tilbudene blir bedre, mens andre vil oppleve at tilbudene blir redusert. Dette er en prosess vi ikke kommer utenom og vi håper at det er forståelse for at det tar tid før slike prosesser er fullført. Vi får henvendelser fra innbyggere som opplever at tilbud er blitt bedre uten at dette vies oppmerksomhet og vi får henvendelser om ting som ikke er så bra. Når noen av våre innbyggere opplever at ting skulle vært håndtert bedre eller annerledes ber vi om at de tar kontakt slik at vi har muligheter til forbedringer.

Orkland kommune har vedtatt og er i ferd med å gjennomføre store og små utbyggingsprosjekt. Når vi investerer i nye bygg så må renter og avdrag betales. Da er det viktig at kommunen har spart slik at renter og avdrag ikke belaster drifta mer enn det som er forsvarlig. Men det vil alltid være slik at store investeringer vil trekke midler fra driftsbudsjettet.

Selv om noen opplever at tilbud blir redusert på enkelte områder så arbeides det hver dag for å gjøre kommunen bedre for innbyggerne og sikre en god utvikling i hele kommunen. Det har skjedd mye som på både kort og lang sikt vil bidra til at kommunen blir styrket, noe som igjen vil bidra til at innbyggerne får bedre tilbud.

Prosjekt og forhold vi vil trekke fram:

· Igangsatt bygging av nytt helsetun i Meldal

· Ferdigstilt ny brannstasjon på Orkanger

· Igangsatt arbeidet med butikk, kro og trafikkservicesenter på Krokstadøra

· Ferdigstilt nytt tilbygg ved Gjølme skole

· Igangsatt bygging av ny skole i Lensvik

· Kommunalt tilskudd på 20 mill til nytt museumsbygg på Løkken

· Ferdigstilt Folkehelsesenteret med Orklandsbadet og Newtonrom

· Ferdigstilt nye omsorgsleiligheter på Krokstadøra

· Igangsatt arbeidet med aktivitetspark på Krokstadøra

· Igangsatt planlegging av ny helsetunløsning i Orkdal

· Bevilget penger til opprustning av toaletter ved badeplasser rundt om i kommunen

· Grønørbrua får en trafikksikker løsning for myke trafikanter

· Reguleringsplanarbeidet med «snarvei» mellom Krokstadøra og Lensvik er godt i gang

· Avskaffet eiendomsskatt på hus og hytter i Meldal

· Befolkningsvekst i 2020 litt over landsgjennomsnittet

· Håndtert koronaepidemien slik at vi har hatt lavt smittetrykk

· Stor aktivitet i det private næringslivet slik at kommunen har fått eller får ca. 500 nye arbeidsplasser på få år. Simpro, Norsk Kylling, Isfjord, Orkel, nye Leangen, Geitfjellet vindpark, Fjøssystemer, Coop Ekstra Orkanger etc.

Dette vil over tid bidra til befolkningsvekst som vil sikre inntekter til kommunen slik at Orkland fortsatt vil være en robust kommune som vil være god å leve og bo i og der det vil være godt å etablere virksomhet.