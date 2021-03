Svar til Peter Verme og Knut Even Wormdal

ST-debatt

I et leserinnlegg 23. mars velger Rødt-politiker Verme og Småbylista-politiker Wormdal å tolke mine utsagn om sykefraværet ved Snillfjord Omsorgssenter (SOS) til noe veldig langt bort fra det jeg har sagt. I stedet for å utfordre meg på dette velger de så å skrive åpent brev til ordføreren, og forventer at han skal besvare dette under Eventuelt i Administrasjonsutvalget. Jeg er glad ordføreren ikke besvarte en forvridd tolkning av mine utsagn.



Situasjonen ved SOS ble grundig orientert om og drøftet i hovedutvalget den 17/4 og Verme sa seg der fornøyd med gjennomgangen og svarene på de spørsmål han hadde sendt inn i forkant av møtet.

Som folkevalgte i Orkland tror jeg vi alle bør ta inn over oss at sammenslåingen er en stor omstilling, ikke minst for de som kom i fra kommunen som ble delt i tre. Her er det tjenester og arbeidsfellesskap som er brutt opp, mye mer enn i de andre enhetene i Orkland. Ansatte i tidligere Snillfjord er delt i tre nye kommuner, og de merker kanskje også mest av alle at det er nye strukturer å forholde seg til. Å vise en slik respekt og forståelse er et viktig utgangspunkt for å bygge vår nye kommune sammen, og har overhodet ingenting med å antyde at noen er sykmeldt uten å være syk, slik Verme og Wormdal velger å mistolke meg.

Jeg syns vi skal ta på alvor at et arbeidsfellesskap som i utgangspunktet var lite, og etter delingen har blitt enda mindre, kan oppleves krevende å være i og vi har fått en redegjørelse for hvordan dette arbeides med. Som lokalpolititiker ønsker jeg å bidra til en konstruktiv og respektfull tilnærming til dette.

Sykefravær og arbeidsmiljø er alt for viktig til at det egner seg til en spissformulert debatt i leserinnlegg, eller hurtigbehandlet under Eventuelt i et politisk møte, slik Verme og Wormdal la opp til.