Skattetakst - fast eiendom - eiendomsskatt

ST-debatt

Mange blir nok forundret når skattemeldingen for 2020 blir åpnet. Skattetaksten er for mange eiendommer endret til dels mye. Du har mulighet for å endre skattetaksten, men da må du ha en meget god begrunnelse. I alle fall dersom du søker å få redusert skattetaksten.

Personlig ble jeg noe forundret når jeg fikk se skattetaksten på min eiendom i Meldal. Det vises riktignok til et brev jeg angivelig skal ha mottatt fra Skatteetaten tidligere, hvilket jeg aldri har mottatt. Foreløpig er ikke dette det store problemet, det gir meg noen ekstra kroner i formue, og for de formuende noe ekstra kroner i formueskatt. Vi som bor i Orkland kommune tåler dette foreløpig da det ikke er eiendomsskatt i vår kommune.

Ganske annerledes stiller det seg for de som bor i kommuner med eiendomsskatt. Da er det igjen besnærende å spørre om hvor lenge kan vi forvente at eiendomsskatten uteblir i Orkland kommune, jeg våger å si at det tar ikke lang tid. Regelverket er også endret slik at det er en enkel sak for kommunen å innføre eiendomsskatt, man slipper det store og kostbare arbeidet med taksering av eiendommene da det er skattetaksten som skal legges til grunn for beregningen av eiendomsskatten. Ut fra dette er det ekstra viktig å være oppmerksom på den nye eiendomstaksten som fremkommer i selvangivelsen.

Det må være lov å stille spørsmål om endringene i skattetakst er en snikinnføring av skatteøkning totalt sett for de kommunene som har eiendomsskatt og en fristelse til økt skatteinngang for de kommunene som ikke har eiendomsskatt allerede. Jeg vil ikke bli forundret om vi i løpet av de nærmeste årene får tilbakemelding fra Staten dersom kommunen klager over at de økonomiske overføringer fra Staten er utilstrekkelig: "Dere må ta ut det potensialet i inntekter dere rår over først, før dere klager over Statens overføringer".

Underforstått - Innfør eiendomsskatt.