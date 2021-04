ST-debatt

Ikke på den åpne delen, men på den atskillig mer begrensa "Orkdalinga". Så var jo håpet at noen ville like det, sjøl om det unektelig var i lengste laget til at mange ville orke å lese det, trudde jeg. Kanskje ti-femten ville like det? - Men du verden: I løpet av en sein kveldstime var det over 180 som ga tilbakemelding, alle uten unntak positive! Onsdag morgen var antall positive tilbakemeldinger oppe i 320. Noe slikt har jeg aldri opplevd før.

Jeg tar det som et klart tegn på at svært mange orklendinger synes eldreomsorgen i kommunen er rosverdig. Sjølsagt fins det ett og anna å sette fingeren på - det skulle da bare mangle; det er mennesker som tar seg av dette, og et kjent fellestrekk ved oss mennesker er at vi av og til gjør feil, men det tindrende klare hovedinntrykket er at eldreomsorgen i Orkland er sett på som rosverdig.

Ta det til dere, dere som jobber på dette feltet!

Og her kommer Facebook-innlegget:

"For sånn omlag halvanna tiår sia var Astri og jeg klar over at vi måtte tenke alvorlig gjennom framtida. Vi hadde da bodd en menneskealder i en god enebolig på Aunemoen, med stor og god tomt (og ikke minst svært gode naboer). Men yngre vart vi jo ikke, og stell av hage, bærbusker, plen - og ikke minst snømåking - ville, skjønte vi, snart bli i meste laget for oss. Det sjølsagte spørsmålet vart da: Hvor skal vi gjøre av oss? Mulighetene var mange, og de fleste hadde mye for seg. Men vi la vekt på ei sak: Hvordan er det med eldreomsorgen i de ymse alternativa? Vi kom til at alt i alt ville vi være best tjent med å bli boende i Orkdal. Så vi solgte huset og flytta inn i leilighet på Rømme. - Og det har vi såmenn ikke angra på. Null plenklipping, null snømåking - men viktigst, har vi fått erfare: Svært god eldreomsorg. Skal ikke gå i detalj her og nå, bare slå fast at nå som vi begge, på hver vår måte og i svært ulikt omfang, er pleietrengende, så er vi såre godt fornøyd med det valget vi gjorde. Og da er det viktig at vi sier høgt og tydelig fra: Takk til gamle Orkdal kommune for den omsorgen vi har fått, og det ser ikke verre ut med nye Orkland. STOR TAKK! Her kan vi leve ferdig livet i velferd."