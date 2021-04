- Ondskapsfullt! - Trakassering!

ST-debatt

Ordføreren brøt til og med sitt eget reglement om ett spørsmål og ett svar, og alle som ville fikk sjansen til å presentere mer eller mindre fantasifulle teorier om hva jeg hadde bedt om innsyn i og hvorfor.

Etter fire halvhjertede avisoppslag om mine mange innsyn i postlista til Heim kommune i påska, kan det være greit å komme med en oppklaring.

I Halsa, Hemne og Snillfjord var postlista åpen før sammenslåingen, og dokumentene kunne søkes i og lastes ned med en gang. Men i Halsa gjaldt dette bare de siste ukenes korrespondanse, så for å kunne søke i eldre dokumenter, valgte jeg å laste ned HELE postlista. Med den rette programvaren var det var gjort i løpet av en natt.

I Heim er det derimot bare mulig å søke i overskriftene på postlista, ikke i selve dokumentene. Jeg forsøkte å finne avtalen vår med MOT, men et søk på «MOT» ga 1962 treff på alt fra Motorferdsel i utmark til Hemne Motorklubb. «MOT Heim» ga 0 treff. Søket er med andre ord ubrukelig.

Og selv om dokumentene skal være offentlige, er postlista er lukket. Man må be om innsyn i hvert dokument, maks hundre om gangen, og svare på en bildegåte, en capcha. Derfor laget jeg et program og brukte noen timer i løpet av påskehelga på å besvare 150 bildegåter. Det blir 15.000 innsyn. Målet var å laste ned hele postlista på 26.000 dokumenter. Slik jeg hadde gjort i Halsa.

Det var altså mindre arbeid for meg å laste ned HALVE postlista enn å manuelt lete igjennom 1962 dokumenter for å finne det ene jeg trengte.

Tirsdag ringte kommunen og lurte på om jeg virkelig ville ha dokumentene, men signaliserte ikke at det var et problem. Derfor ble jeg overrasket da avisa ringte onsdag. Det var åpenbart et kjempeproblem!

Så jeg ringte kommunen torsdag og avlyste innsynet. Kan jeg ikke få hele postlista, og holde den oppdatert, har det ingen hensikt. Kommunen har ikke kapasitet til å håndtere det, og på grunn av GDPR tør de ikke, bøtene for brudd på personvernet kan bli enorme. Men vi ble enige om at jeg skulle komme med forslag til hvordan problemet kunne løses, for eksempel ved å forbedre søket.

Dessverre er det ikke bare søket som er dårlig på postlista, slettingen av innsyn er tydeligvis like håpløst. Hvert innsyn krever tre klikk før det forsvinner. Det blir mange klikk! Men fungerende rådmannen var ikke interessert i hjelp fra meg for å rydde opp.

Løsningen er enkel: Kommunen kontakter 2.-linje-support for å få hjelp til å rydde i databasen. Og samme leverandør gjør dokumentene på postlista søkbare. Dette kan gjøres uten at de blir liggende åpent på nett. Da blir det mulig for innbyggerne å finne det de leter etter, og det blir mindre arbeid på staben. Det er omtrent slik avisene gjør det, sjekk www.buyandread.com.

Da gjenstår det bare ett ubesvart spørsmål: Risikerer alle som ber om innsyn i Heim kommune å havne i avisa dagen etter?