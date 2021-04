Reformer og politisk handverk

ST-debatt

Derfor er det med stor uro jeg ser en ny tendens som i korthet går ut på å misforstå selve innholdet i sakene , særlig når det gjelder reformforslag. Da gjelder det stå på sitt og gjerne lage misforståelser og falske profetier. Dette fører ikke til de beste løsningene.

Jeg sikter til tre reformforslag som nå er opp til politisk debatt: Klimaplanen, rusreformen og fullføringsreformen i videregående skole. Det synes uklart hvordan sluttresultatet blir, om det i det hele tatt blir noen reformer eller bare status quo.

Fullføringsreformens intensjon ser ut til å fjerne en del av svakhetene fra Reform -94.

Der ble det innført langt mer teorifag på yrkesfaglige retninger. Alle skule lære det samme. Frafallet på yrkesfag har ligget på ca 1/3 av elevkullet. Elever som ikke har fullført på grunn av for mye teorifag eller manglende lærlingeplass.

Dette ønsker man at fullføringsreformen skal bidra til å bedre.

Retten til å fullføre vg skole utvides med to år. Regjeringen foreslår at det skal være mulig å ta to fagbrev. Slik kan elevene på yrkesfag få bredere kompetanse.

Debatten har handlet om at en del fag tas bort. Dette viser seg å være delvis misforstått. Likevel kan det være ting i forslaget som kan forbedres. Etter debatt i Stortinget i vår skal planen ut på høring i 1-2 år. Det er mange muligheter for påvirkning.

Jorodd Asphjell kaller reformforslaget fra Guri Melby et magaplask. Det er avisa Sør-Trøndelag sitt bidrag i debatten. Rett nok har en del Ordet Fritt-innlegg rettet opp noen av misforståelsene. Jeg våger den påstand at det er flott at vi har politikere som Guri Melby som våger å tenke nytt, se framover og foreslå forbedringer. Da får heller Asphjell og andre som ikke ser behovet for fornyelse plaske i sin egen andedam enten på mage eller rygg.

Debatt Regjeringen vil at flere skal fullføre og få et fagbrev Målet er læreplass til alle. Likevel er det hvert år som ikke kommer videre i utdanningen sin eller faller fra fordi de står uten læreplass.

Men det er synd at den politiske debatten ødelegges av misforståelser og direkte faktafeil.

Pressen ser ut til like dette. Det er visstnok mer salgbart å skape motsetninger enn å bidra til gode sluttprodukt . Trygve Bratteli sa noe om kompromissets kunst. Den kunsten ser ut å forsvinne fort når det nærmer seg valg.