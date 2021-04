Svar til Asle Bjørgen

ST-debatt

Innlegget den 18. mars om Meldal helsetun var formulert som et åpent brev til politisk og administrativ ledelse, der Bjørgen underskrev innlegget på vegne av Pensjonistpartiet.

10. april «purrer» Bjørgen på svar, også nå i form av leserinnlegg.

I formannskapet den 24. mars ble det orientert om at partier som er representert i formannskap, kommunestyre og hovedutvalg er godt posisjonert til å både stille spørsmål og få svar på ting man lurer på både i tjenestene og byggeprosjektene våre, slik at partiene ikke kan forvente å få svar på dette i leserinnleggs form fra politisk eller administrativ ledelse. Pensjonistpartiets gruppeleder var selv enig i den vurderingen.

Selv kan jeg tilføye at Pensjonistpartiet var representert i Hovedutvalg Helse og mestring da dette utvalget hadde en svært grundig gjennomgang av planene for Meldal helsetun i fjor. Der uttrykte Pensjonistpartiets representant seg veldig fornøyd med gjennomgangen og sa seg imponert over hvordan Meldal kommune hadde planlagt det nye helsetunet. Jeg antar at Pensjonistpartiet har intern kommunikasjon og kan videreformidle informasjon som deres folkevalgte får til egne medlemsorganer. Bjørgen kan for øvrig se den fyldige orienteringen til hovedutvalget, fordi den ligger ute på kommunens nett-tv.



Når Bjørgen likevel velger å så tvil om at Meldal helsetun er «tuklet» til av nye Orkland kommune så kan jeg med dette avkrefte det. Nye Meldal helsetun blir akkurat slik det ble planlagt av gamle Meldal kommune. Den eneste forandringen Orkland kommune har bidratt til er at det er finansiert noen nye tekniske løsninger som ikke var tatt inn i Meldal kommune sin økonomiske ramme. Dette ble vedtatt i kommunestyret i juni 2020, og sakspapirene der er offentlig og tilgjengelig for alle.



Når jeg likevel velger å kommentere Bjørgens spørsmål og purringer i avisa, er det fordi jeg og alle som satt i Meldal kommunestyre i perioden 2015-2019 kjenner de prosessene vi da hadde for planleggingen av nytt helsetun i Meldal. Spørsmålene Bjørgen stiller i sine innlegg er grundig besvart og orientert om i den omfattende planleggingsprosessen Meldal kommune gjennomførte, der alle utredninger, rapporter og beslutninger er offentlig tilgjengelig. Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne og Eldrerådet var representert i arbeidsgruppa for prosjektet. I tillegg har det vært flere folkemøter, samt informasjonsmøter med de to pensjonistforeningene gjennom prosessen. Om vi har truffet 100 % kan jeg selvsagt ikke garantere, men prosjektet ble enstemmig vedtatt av Meldal kommunestyre og som sagt med solid forankring hos de som skal representere brukerne.

Det nye helsetunet får 75 boenheter, der 50 er omsorgsboliger med heldøgns omsorg (HDO-plasser) og 25 er institusjonsplasser. Dimensjoneringen er nøye utredet med basis i befolkningsframskrivinger, der innleid ekspertise på området laget en forstudie og behovsanalyse høsten 2016. Kapasiteten økes sammenlignet med i dag, noe som bare skal mangle med den befolkningsutviklingen vi får i årene framover, men som samtidig er et tungt finansielt løft for kommunen som tross alt har inntekter basert på dagens befolkningssammensetning.

Det er uklart hva Bjørgen i sitt innlegg 18. mars mener med «valgt driftsmodell». Om det er fordelingen av såkalte HDO-plasser og institusjonsplasser så er det en nasjonal strategi som de fleste kommunale utbygginger av helse- og omsorgstjenester i dag baserer seg på, og som Eldreråd m.fl har sluttet seg til. Det handler om at varig pleie- og omsorg i hovedsak skal tilbys i omsorgsboliger i bofellesskap, med rikelige fellesareal. Mens medisinsk behandling og rehabilitering av mer midlertidig varighet skjer i institusjonsplasser. Dette er ikke noe nytt i Meldal, også Solhagen demensboliger ble organisert på dette viset fra 2010.

Før sammenslåingen hørte jeg Bjørgen så tvil om nye Orkland kommunestyre kom til å realisere planene som ble lagt for nytt helsetun i Meldal. Fasiten vet vi nå. Ikke bare har Orkland satt i gang byggingen i tråd med de planene Meldal kommune la, vi har også lagt ytterligere penger på bordet for å få på plass de beste tekniske løsningene som har vært prosjektert. Bjørgens gamle parti (Meldal FRP) stilte seg bak planene før kommunesammenslåingen, og Bjørgens nye parti (Orkland Pensjonistparti) har stilt seg bak planene og realiseringen som nå skjer. Er Bjørgen uenig i dette får han ta det med sitt parti.