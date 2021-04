Trenger vi være en uetisk kommune?

ST-debatt

Under forskrift om jakt på bever, Orkland kommune, Trøndelag står det skrevet: § 3.Jakt- og fangsttid Jakt- og fangsttid følger den til enhver tid gjeldende jakttid som er fastsatt i forskrift om jakt og fangsttider, vedtatt med hjemmel i lov 29. mai 1981 nr. 38 om jakt og fangst av vilt § 9.

Går vi inn på Klima- og miljødirektoratets sider kan vi lese at jakt- og fangsttider for bever gjelder for tidsrommet 01.10 - 30.04 i de kommuner hvor lokal forskrift åpner for beverjakt. https://www.miljodirektoratet.no/for-private/jakt-felling-og-fangst/jakttidsveileder/bever-jakt-fangsttider/

Leser vi litt om bever og yngletid, ser vi at parringssesongen er i januar-februar. Beveren er drektig i ca 3,5 måneder. Beverungene fødes i mai-juli, og kullene er fra 1-5 unger. Dette betyr at Orkland har åpnet for å drepe mødre med barn i magen.

Vil vi være en så uetisk kommune at vi lukker øynene for etikken og moralen når det gjelder dyr og natur? Jeg trodde ærlig talt at min kommune var bedre enn dette, og blir både rasende og fortvila når jeg leser at Orkland har åpnet for at det er fritt fram å drepe drektige bevere. Nå er jeg godt vant med naturhat i rovdyrsammenheng, blant annet er den forbannede kvotejakta på ulv i gang til slutten av mai uavhengig om tisper med barn i magen blir drept eller ikke. Men her i Orkland? Og noe så harmløst som bevere? Er det Sp’s natursyn som har fått slå for god rot i kommunestyret her?

Eller er dette for den usunne «rekreasjonen» for de få som ikke klarer å gå ut i naturen og nyte den uten å drepe dyr?

For hver bever som drepes, risikeres det å drepe 5 unger i magen til moren.

Vil vi virkelig være en så vemmelig kommune?