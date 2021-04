Jordflytting: Suksess eller miljøkriminalitet?

ST-debatt

Er dette et bestillingsverk for å balansere den dårlige nyheten om stopp for «klabbflyttinga» Travet holder på med? Det er lov å spekulere.

Stortingsrepresentant Jorodd Asphjell er innhentet som sannhetsvitne. Min navnebror og firmenning har vel like lite greie på jordflytting som jeg har, så hvor egnet han er for formålet kan diskuteres. Er det fordi han er en begeistret tilhenger av travbane på Fannrem?

Jorodd har et poeng i at nedbyggingsprosjekter bør pålegges jordflytting. Men det er en hake ved dette – det er ikke lett å finne egnet areal for all denne jorda. Og jordflytting må aldri gi alibi for nedbygging, slik Orkland gjør.

Kanskje har jeg egentlig mer greie på jordflytting enn Jorodd, for jeg har i hvert fall lest litt om det. Blant annet har jeg lest Norsk Landbruksrådgivning sitt notat om hvordan travbanejorda skal flyttes. Og den måten Travet har lagt i vei med rimer svært dårlig med det notatet.

Det er så mye som er galt med det som nå er i ferd med å skje, blant annet:

Jorda skal flyttes langt - mye kjøring, dieselbruk og forurensing. Dyrt.

Den flyttes til et område som er klassifisert som dyrkbart – det gir mindre dyrkajord i Orkland.

Eierne ville beholde jorda – for mye mer fornuftig formål enn trav.

Kommunen støtter seg til en reguleringsplan for mer enn 30 år tilbake. Uredelig. I dag bør det være utenkelig å ta i bruk dyrka jord til unyttig trav.



Miljøkriminalitet

Slik det nå ligger an, har jordflyttinga mer til felles med miljøkriminalitet enn suksess etter min mening. Og prosjektet skal uansett evalueres i etterkant – har det vært vellykket? Hvis svaret blir nei, hvem skal holdes økonomisk ansvarlig? Travet, kommunen?

Når det i artikkelen hevdes at jordflyttinga fra kyllingfabrikken er en suksess, er det rett og slett feil. Grundig evaluering er enda ikke gjennomført. Det kreves mer enn et bilde i «Søra» av at det er blitt et grønt jorde på Vormstad. Planter i blomsterpotter er også grønne. En seriøs vurdering må omfatte flere år med analyse av avlingsresultat. Det er ikke gjort.

For travbanejorda blir det hevdet at den er dårlig og at jordlaget er tynt – som en slags unnskyldning for jordrøveriet? En ting er i alle fall sikkert, jorda vil ha best av å ligge der den ligger. Og blir det en tørkesommer, er arealet med dagens plassering og grunnvann fra elva sikret avling.

Nei, avisa Sør-Trøndelag bør velge et mer troverdig intervjuobjekt når det gjelder jordflytting. Et nærliggende valg er landbrukssjefen i Trøndelag, Tore Bjørkli. – Jordflytting er bare tull, sier han.