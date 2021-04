Tilsvar vedrørende Nye Meldal Helsetun

ST-debatt

Men fornøyd er jeg slett ikke, og om enn noe forundret. Det skal jeg gjøre et forsøk på å forklare. For det første forstår jeg ikke hvorfor mitt åpne brev skulle avstedkomme drøfting i Orkland formannskap om formaliteter. Å forstå brevet som om det var en henvendelse fra Pensjonistpartiet er vel å anse som skivebom, all den tid jeg har formulert brevet i jeg-form. Vi-formen forekommer kun i sammenheng med "Vi er mange i gamle Meldal kommune ----". Om dette stuntet er et forsøk på å skremme så treffer det heller ikke blink, og jeg velger faktisk å betrakte det som en form for hersketaktikk. Flere formuleringer i svaret tangerer også mot en form for hersketeknikk. Slik at det er kjent så er jeg en av de få som har gjennomgått generalsekretær i det norske Arbeiderparti, Håkon Lie, sitt "Skogkurs". Her lærte vi fire forskjellige hersketeknikker, skriftlige formuleringer, kroppsbevegelser, ansiktsuttrykk og håndbevegelser. Den som behersket dette best utenom Håkon Lie selv, er vel tidligere LO-sjef Yngve Hågensen. Jeg underskriver med Pensjonistpartiet fordi jeg innehar en viss stolthet ved å være medlem der.

Heretter skal jeg underskrive slik: Asle Birger Bjørgen, innbygger i Orkland kommune. Dette siste da jeg har registrert at kontrollutvalget har rettet til dels krass kritikk fordi kommunen ikke gir tilbakemelding innen rimelig tid ved henvendelser fra innbyggere osv. Etter kritikken er det vel håp om at dette bedrer seg, ellers vil det vel være å betrakte som brudd på de etniske retningslinjene?

Svaret sier klart at Nye Meldal Helsetun blir å betrakte som en stor omsorgsbolig med sykehjemsplasser, fordelt slik at 25 plasser er sykehjemsplasser og 50 plasser er omsorgsplasser. Så vidt jeg er orientert om så er det bestemt at Nye Meldal Helsetun også skal fungere som rehabiliteringsinstitusjon for hele Orkland kommune. Dette sier varaordfører Are Hilstad ikke noe om i sitt svar, dermed sitter jeg igjen med spørsmål om rehabiliteringsplassene er innregnet i de 75 ovennevnte eller kommer de i tillegg?

Varaordføreren presiserer at beregningen av plassbehov fremover er utført av eksterne spesialister, som om dette skal være ett kvalitetsstempel. Er det de samme spesialistene som ga Orkland kommune råd om å ta bort 10 sykehjemsplasser ved siste budsjettbehandling så er jeg ikke særlig imponert. Kommunalsjef Kristin Vangen i Orkland kommune sier i et intervju i avisa Sør-Trøndelag torsdag 15. april at det er for få sykehjemsplasser i Orkland kommune. Jeg ville velge å lytte mer til lokal ekspertise enn eksterne eksperter. Budsjettbehandlingen må vel da kunne betraktes også som skivebom. En side er at det har kostet kommunen 1,35 millioner kroner i bøter fra sykehusene, det har også kostet pasientene og deres pårørende mye i form av engstelse og fortvilelse.

I avslutningen på svaret sier varaordfører Are Hilstad at han har hørt at jeg "har sådd tvil om" det i heletatt ble noe nybygg i Meldal. Igjen en formulering som har snev av hersketeknikk i seg. Jeg kan bekrefte at jeg var like i tvil som mange andre fordi byggestart ble utsatt gang på gang uten særlig informasjon om hvorfor. Ved å informere om årsak ville vi være mange som kunne unngått å være i tvil.

I den forbindelse skal jeg med dette komme med følgende forslag: Orkland kommune tar opp forhandling med avisa Sør-Trøndelag om å få en fast spalte hvor overskriften er: Nytt fra Orkland kommune. I korte ordelag kan befolkningen bli orientert uten at det koster kommunen stort. Jeg er sikker på at avisa vil bidra på beste måte. Forslaget, eller tipset, er gratis fra min side. Minner igjen om at dere som er valgt inn som politisk ledelse i Orkland kommune er valgt til ombudsmenn og kvinner for befolkningen for en fireårsperiode.

Jeg kommer tilbake til flere kommentarer ganske snart, og ett tema vil være spørsmål om det kan være mulig at det gjøres forskjell på "Kong Salomo og Jørgen Hattemaker" i kommunal forvaltning, og jeg lover at jeg også i tiden fremover skal opptre som en vaktbikkje og at mine private innlegg skal gå i jeg-form.