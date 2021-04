Rydda søppel må leveres gratis

ST-debatt

Landforsøpling er et stort miljøproblem, og den ender til slutt opp i havet.

Men miljøvernminister klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn vil ikke innføre en refusjonsordning som gjør at avfall fra land kan leveres gratis.

SVs utrettelige stortingsrepresentant Lars Haltbrekken har spurt miljøvernministeren. Rotevatn er enig i sak, men han vil ikke gjøre noe med det. Altså både for og imot på kjent Venstre-vis.

Etter en interpellasjon fra SV i 2018 har Orkdal kommune ved ordføreren fått med seg de andre kommunene i Orkdalsregionen: Skaun, Rindal, Rennebu, Hitra, Frøya og Heim til å utarbeide et godt opplegg for plastinnsamling. Kommunene forplikter seg også til å innføre egen miljøledelse innen utgangen av 2024.

Flere frivillige organisasjoner har blitt sittende igjen med regninga fordi søpla de plukket ikke var i marine områder. Det fører ofte til at planer om denne typen opprydding skrinlegges, og søpla blir liggende, skader dyr eller havner til slutt i havet. Mangelen på finansieringsmuligheter for opprydding av landforsøpling fører til en unødvendig terskel for opprydding, særlig i innlandet. De som ønsker å rydde i skog og mark, ender opp med å ikke gjøre det, fordi de vil sitte igjen med regningen.

Dyr og mennesker skades av forsøpling på land på samme måte som i vann.

For eksempel dør over tusen kyr hvert år pga. fremmedlegemer i fôret, slik som drikkebokser som er kastet i veikanten, og som skjæres opp av kantslått eller i fôrhøsteren. Det finnes også mange eksempler på dyr som vikler seg inn i forsøpling på land, bla. hjort som setter gevir fast i bøtter og tau og pinnsvin, som går seg fast i take-away-begre.

Landdyr spiser også forsøpling. I Norge har vi funnet kyr og andre beitedyr med baller av plast i magesekken. Miljøfarlige stoffer kan også lekke ut fra forsøpling på land og få uheldige konsekvenser i luft, jord og vann i nærmiljøet.

Søppel fra land er hovedkilden til marin forsøpling. På verdensbasis anslås det at 80% av den marine forsøplingen kommer fra land, og selv om denne andelen er noe lavere i fiskerinasjonen Norge, er opprydding av forsøpling på land, og finansiering av det, svært viktig også for å bekjempe marin forsøpling og plast i havet.

For å forhindre misbruk av ordningen kan man vurdere å legge til flere kontrollfunksjoner i ordningen. Krav om gjennomsiktige sekker er også en måte å forebygge misbruk. Mange avfallsselskap har gått over til å kun ta imot gjennomsiktige sekker for å forebygge for eksempel brann fra feilsortert, farlig avfall. Dette er en god måte å sikre at avfall som leveres inn er forsøpling.