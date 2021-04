Digital folkeskikk

ST-debatt

Det skjer ikke ofte. I løpet av over 10 år på Facebook har jeg blitt blokkert av kjentfolk bare en håndfull ganger.

Og med unntak av ordføreren og rådmannen i Halsa, og et kommunestyremedlem i Heim, har det alltid handlet om innvandringsfrykt. Og klima, selvfølgelig.

Jeg korrigerer feilinformasjon på Facebook. Og jeg tåler ikke urettferdighet. Og det fryder meg å påpeke selvmotsigelser. Slik det skjedde denne uken.

Det var en velkjent blogger som blokkerte meg. Og jeg så det komme.

Tidligere i uken la hun ut denne kommentaren under en NRK-artikkel om muslimenes faste under ramadan: - Faster? De spiser som griser om nettene i fasten. Så jeg varslet Facebook. Å sammenligne muslimer med griser faller inn under min forståelse av loven om hatefulle ytringer.

Og Facebook var enig. Og blokkerte henne i 24 timer. Du kan lese historien på bloggen hennes. Hvor hun forsvarer språkbruken. Og angriper Facebook for sensur.

Så jeg måtte si fra. At det var jeg som hadde varslet. - Frihet under ansvar, skrev jeg under innlegget hennes, og la med bildet av Facebooks takk for at jeg hadde varslet.

Først en tirade. Og til slutt en blokkering. Så mye var altså sinnet hennes over å ha blitt sensurert verdt. For ytringsfrihet gjelder som kjent bare for ytringer som passer en selv.

Men jeg har fått kjeft før denne uka, og hensikten er ikke å henge ut enkeltpersoner. Temaet er folkeskikk.

Hvordan håndterer vi hatske ytringer i omgangskretsen? Og på sosiale medier? Trekker vi på skuldrene og lar det skure? Eller sier vi fra? Hvordan gjør vi det på en måte som ikke får oss stengt ute fra sårt tiltrengt sosial omgang?

Jeg har aldri blitt tatt inn i varmen igjen etter å ha blitt blokkert. Ikke at jeg har prøvd mange ganger, men det er en risikosport å si fra. Digitale røde kort varer evig.

Når selv politikere og samfunnsdebattanter - som skulle tåle å ta en diskusjon - velger å blokkere bekjente, kan vi vel ikke stille høyere krav til naboen heller?

Jeg rekker ut en olivengren. Til henne og dere andre. Ikke blokker. Bruk 30-dager-pause-knappen i stedet. Vi lever livene våre digitalt. Da må folkeskikken bli digital den også.