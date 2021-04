Vi trenger en mer praktisk skole

ST-debatt

Øke bruken av praktisk læring i alle fag, og vurdere hvordan praktisk læring kan fremmes og vektlegges i kompetansemål, vurdering og eksamensformer.

Legge til rette for at alle skoler har tilgang til verksted, skaperverksted, sløydsal, og tilsvarende læringsarenaer gjennom et spleiselag mellom stat og kommune, og begynne med ungdomsskolene.

Norge trenger flere stolte fagarbeidere

Det siste året har vi sett hvor avhengige vi er av utenlandsk arbeidskraft, og hvordan næringer går i knestående fordi vi mangler fagarbeidere. Men tiltakene til regjeringen er fattige!

Vi trenger flere elektrikere, tømrere, rørleggere, fiskere, bakere, malere og industrifagarbeidere. For å få dette til, så må flere velge yrkesfag og alle som velger yrkesfag må sikres læreplass gjennom en læreplassgaranti.

Vi må ikke gjøre som regjeringen foreslår, at elever som sliter på skolen og ikke får læreplass skal tilbys enda ett år på skolebenken som et billig svar på manglende satsing.

Som tidligere lærling og boktrykker, så vil jeg understreke viktigheten av å gå læretiden i bedrift. Det er helt avgjørende for kvaliteten i utdanningen og fagbrevet og veien videre inn i yrkeslivet.

Flere læreplasser er et gjensidig ansvar og må avtalefestet mellom næringsliv, skoler og kommuner.

Bare da vil bedrifter få nok fagarbeidere som styrker konkurransekraften i næringslivet. Og bare da vil kommunene få nok helsefagarbeidere, barne- og ungdomsarbeidere som hever kvaliteten i velferdstjenestene.

Vi må sikre studietilbud nært der folk bor, slik at alle kan følge sine drømmer.

Arbeiderpartiet vil forsterke skolen med flere kvalifiserte lærere som har tid til å se hver enkelt elev. De store oppgavene løser vi best sammen gjennom sterke fellesskap og nå er det vanlige folks tur!