Barnehagebarn jakter på fienden

ST-debatt

17. april fortalte ST at barn i Mølnbukt barnehage lekte krig sammen med HV-soldater utstyrt med AG3. Sitat fra reportasjen, innsendt av barnehagen: «Med våpen på ryggen, marsjerte vi på rekke mens vi lette etter fienden. Selv om fienden hadde gjemt seg godt under kamuflasjeduk, ble de oppdaget av årvåkne barnehagebarn.»

Sikter på fienden – altså mennesker

Bildene viser unger i alderen 4-6 år som ligger på bakken og sikter mot fienden med tregevær sammen med kamuflasjekledte soldater med skarpe våpen. På et annet bilde poserer soldatene i barnehagen med automatvåpen. Barnehagen, altså Orkland kommune, hadde selv invitert soldatene, ifølge Forsvaret (artikkel i Adresseavisen). Kommunens ansatte har tatt bildene og sendt tekst og bilder til avisa.

Ros fra Senterpartiet

I Adressa betegner barnepsykolog Katrin Glatz Brubakk Mølnbukt barnehages opplegg som feilslått pedagogikk og en oppfordring til krigslek. Glatz Brubakk sier at barn skal lære empati, ikke fiendebilder, marsjering og våpentrening.

Avdelingsleder Hjørdis Fremstad sier til Adresseavisen at innholdet i reportasjen er tatt ut av kontekst, og at den humanitære delen av Heimevernets arbeid kom for dårlig fram. Men barnehagens egne bilder og tekst lyver ikke om krigslek og jakt på fiender. Leder Kristian Martin Fremstad i Orkland Senterparti roser opplegget og kaller det «kjempe».

Hva mener Orkland kommune?

Det reiser flere spørsmål til ledelsen i Orkland kommune, som eier barnehagen:

- Er jakt på fiender sammen med væpnede soldater akseptabel pedagogikk i kommunens barnehager?

- Må foreldre til barn i andre barnehager være forberedt på tilsvarende opplegg?

- Vil det bli tatt sterkere hensyn til pedagogiske virkemidler i barnehager med barn fra krigs- og konfliktområder?

- Kan seansen i Mølnbukt barnehage være i strid med etiske eller pedagogiske retningslinjer i Orkland kommune?

- Har det gått ut noen form for instruks til barnehagene i etterkant av denne hendelsen?