Innovasjon og industri i Orkland

ST-debatt

Får dette innovasjonssenteret det riktige innhold, vil det bli et veldig viktig tilskudd til våre spennende industri- og næringsmiljøer.

Gjennom generasjoner er det i Orkland utviklet en industrikultur som fortsatt står sterk i konkurranse med andre regioner i Norge. Suksessen kan i stor grad spores til organisert arbeidsliv og industribygging basert på innovasjon og satsning på ny teknologi.

Bare tenk på hvilken revolusjon det var å etablere en elektrisk jernbane her for over 100 år siden, der lokomotivene ble utrustet med nyutviklede vekselstrømsmotorer som både hadde store krefter og reguleringsmuligheter. I år er det 90 år siden Orkla Metal A/S satte i drift Smelteverket på Thamshavn, etter over 10 års utprøving av smeltemetoder for å foredle malmen fra gruvene på Løkken, kjent som Orkla-prosessen. Dette skapte alene 400 arbeidsplasser på Orkanger, i stedet for å bare skipe kisen uforedlet ut til markedene. Det var starten på det som har blitt en stor næring innen prosessindustrien i vår region, den dag i dag. Innovasjon var viktig for 100 år siden, og vil være det i framtida også om vi skal beholde posisjonen som en viktig industrikommune.

Vår tids nyskaping må handle om bærekraft, gjenvinning og fornybarløsninger. Her spiller industrien en nøkkelrolle om vi skal lykkes med det grønne skiftet. Forskning-, utvikling-, og teknologimiljøene må pares sterkere med solide industribedrifter, og her bør Orkland være godt posisjonert. I dette lyset er planene om et innovasjonssenter på Orkanger svært spennende. Her kan vi bygge opp et miljø der teknologer, forskere, næringsapparat, gründere og investorer har tett kontakt med et levende industrimiljø med ingeniør- og fagkompetanse. Vår industri er kjent for flerfaglighet og flat organisasjonsstruktur, noe som faller sammen med måten forskningsmiljøene arbeider.

Som medlem av hovedutvalg forvaltning har jeg vært opptatt av at det ikke må være reguleringsmessige forhold som begrenser muligheten til å etablere innovasjonssenter i Orkland, gjerne i nærhet til industrien på Grønøra. I Hovedutvalget fikk vi derfor vedtatt en positiv tilnærming til hvordan reguleringsbestemmelser kan tilpasses innovasjonssenterkonseptet allerede i januar i fjor. Som reguleringsmyndighet kan vi ikke skille på hvilket eierskap som står bak ulike etableringer, men som næringspolitikere har vi vært opptatt av at konseptet innovasjonssenter må defineres innholdsmessig, og tror at det bare kan lykkes dersom det offentlige virkemiddelapparatet (Næringshager, SIVA – selskapet for industrivekst, kommunen m.fl) er koblet på, samt at det er forankret bredt i lokalt næringsliv.

Jeg er derfor glad for at både rådmannen og formannskapet har tatt ballen vi i hovedutvalg forvaltning spilte opp i januar, og tror at etablering av et Innovasjonsselskap med basis i Næringshagen (som kommunene eier sammen med bl.a SIVA og lokale bedrifter) bør være veien å gå. Det var industriutviklingen som løftet folket ut av fattigdom og død for 100 år siden til det velferdssamfunnet vi har i dag. Skal vi lykkes med å både beholde velferdssamfunnet og samtidig få til en grønn omstilling der vi forbruker mindre av naturen, trenger vi å bygge videre på den industrielle kompetansen, men der nye prosesser, teknologier og metoder utvikles i tråd med ambisiøse bærekrafts mål. Her kan et innovasjonssenter i Orkland bidra til å sette fart på en utvikling mange er i startgropa på, og samtidig utløse nye arbeidsplasser i regionen vår.

Framtidens industri er ikke en trussel mot lavutslipp samfunnet, men her ligger selve løsningen. Kort sagt er det industrien som skal ta oss ut av den miljømessige hengemyra vi har kommet opp i. Her ligger det utallige meningsfylte arbeidsplasser og en verdiskapning som kan sikre det velferdsnivå vi har blitt vant til. Nedstengning av miljøbelastende virksomheter over natta med påfølgende massearbeidsløshet er en håpløs ide. Dette må fases ut på en naturlig måte der nye metoder og markedssegmenter gjør dette gammeldags og ulønnsomt. Men det er ingen tvil om at det haster.

Jeg ønsker derfor velkommen et innovasjonssenter som ligger nært opp til produksjonsbedriftene, og linker opp ideer og teoretiske beregninger i forskermiljøene med operatører og fagarbeidere for utprøving og videre tilvirkning. Koblingen til kunnskapsmiljøene i Trondheim var en viktig faktor for industriutviklingen i vår region for 100 år siden, og med et innovasjonssenter kan vi forsterke disse koblingene og utnytte den industrikulturen og kompetansen vi har lokalt. Som lokalpolitikere skal vi ikke bare heie på slike initiativ, vi bør også bidra aktivt til at dette blir en realitet.