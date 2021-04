Åpent brev til OIF, Orkla FK, Orkdal IL, Meldal FK, Svorkmo IL, Buvik IL, Glimt IL og Lensvik IL

ST-debatt

Tildelingen av fotball-VM til Qatar har vært en varslet, og kontinuerlig pågående katastrofe.

Qatar var den soleklart minst kvalifiserte søkeren, ifølge Fifas egne konsulenter. En apartheidstat uten fotballkultur, men med en rik tradisjon for å bryte menneskerettigheter, hvor kvinner er annenrangs borgere, og homofili kan straffes med døden. Det eneste området hvor Qatar utmerket seg under søknadsprosessen, var deres evne til å fylle Fifa-representantenes personlige lommebøker.

Nå, ti år senere, er tiden kommet for å avslutte denne galskapen.

Dialog, sier Norges fotballforbund (NFF), vel vitende om at ti år med dialog har vært nytteløs.

Evaluering, sier fotballforbundet, vel vitende om at så lenge de trenerer, så lenge de evaluerer, så lenge spillerne har på seg t-skjorter, kan det ubehagelige fortsatt blåse over.

Boikott er ikke riktig, sier fotballforbundet, vel vitende om at en boikott vil koste dyrt, for dem selv.

Det vil koste, sier fotballforbundet, det vil koste breddeklubbene, truer fotballforbundet, og så nytter det ikke uansett, med en boikott, fra lille Norge. Men sannheten er at vi, nå, er kommet i den unike posisjonen at det norske fotballdemokratiet, kan forandre internasjonal fotball for alltid. Som en Jean-Marc Bosman, bare enda større, enda viktigere.

Den 20. juni skal NFF holde et ekstraordinært fotballting der alle fotballklubber i Norge skal stemme for eller imot boikott. Vi skriver derfor dette som et åpent brev til distriktets fotballklubber, til ledere og trenere, til spillere og støtteapparat, til mødre og fedre, og ber dere innstendig om å ta stilling til boikottspørsmålet. Vi ber om at dere leser dere opp på relevant informasjon, fra uavhengige kilder, sjekker hva medlemmene deres mener, og stiller på tinget.

Dette er muligheten til å ta idretten tilbake der den hører hjemme. Ikke hos pampene som gir mesterskap til de som byr mest, men til publikum, til ildsjelene, til alle som er glad i en sport med samvittighet og menneskeverd.

Norge vinner ikke fotball VM i 2022.

Men, en moralsk seier er innen rekkevidde.

Mvh.

