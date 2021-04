Er det ikke nok nå, Arne Asphjell?

ST-debatt

Det har han selvfølgelig full rett til, men en må kunne forvente at han holder seg til fakta og at han ikke kommer med injurierende påstander mot navngitte personer.

I Adressa den 25. april d.å. skriver Asphjell under overskriften «To ulike SP-ordførere. Jeg foretrekker den ene”. Her hevder Asphjell at kun Gunn Iversen Stokke, ordfører i Skaun, representerer Sp’s politikk og at han har den erfaring med Oddbjørn Bang at «egen prestisje er viktig». Å hevde at Oddbjørn Bang setter sin egen prestisje foran sitt partiprogram, og at han «ser det som sin oppgave å bygge ned mest mulig dyrkajord mens han sitter som ordfører», mener jeg er helt feil og faktisk injurierende. Å flytte jord ved utbyggingsprosjekter er nytt, og etter min mening et meget flott og fremtidsrettet tiltak, som ikke bare Bang støtter, men faktisk et nesten enstemmig kommunestyre i Orkland!

Samme dag, den 15. april, har ST et intervju med Jorodd Asphjell, der Jorodd fremhever at

1) jordflyttingsprosektet fra Grønnøra (kyllingfabrikken) til Vormstad har vært en suksess og

2) ved fremtidig veiutbygging burde også denne jorda bli flyttet, noe Arne Asphjell tillater seg å kommentere på følgende måte: «Jorodd Asphjell er innhentet som sannhetsvitne og er dette et bestillingsverk for å balansere den dårlige nyheten om stopp for «klabbflyttinga» travet holder på med? Det er lov å spekulere».

Joda, det er lov å spekulere, men er det greit å beskylde folk for miljøkriminalitet og bestillingsverk som overskrifta på hans leserinnlegg lørdag den 17. april i ST antyder? Og hvem er det han mener driver med miljøkriminalitet / bestillingsverk? Er det avisa ST, travet eller har han noen andre i tankene?

Jeg trodde Arne Asphjell var opptatt av tradisjoner da han var aktiv i forbindelse med etablering og oppføring av Thamspaviljongen på Orkanger. Jeg kan her opplyse Arne Asphjell om at Orkdal Tråvklubb er landets eldste Travklubb, etablert i 1873, faktisk 2 år før Det Norske Travselskap ble grunnlagt. På folkemunne heter det fortsatt at «Orkdal er travsportens vugge». Det er vel også en tradisjon det er verdt å ta vare på?

Debatt Jordflytting på lavbudsjett Travet har for lite penger til å bygge ny travbane. Derfor må de ta en snarvei og jukse med jordflyttinga.

Med hensyn til kritikk av miljø, burde Asphjell være forsiktig med å kaste stein når han selv sitter i glasshus. Jeg har ved selvsyn sett de 40-50 kasserte elbilene som omkranser hans bolig på Hølonda. Ikke noe vakkert syn, men det har kanskje ikke så mye å si når det er hans interesse og hobby det gjelder?