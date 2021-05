Jordbær, eller ikke jordbær

ST-debatt

Jordbærbonde Torstein Tøndel i Lensvik er usikker på om det vil bli dyrket jordbær på familiegården denne sommeren. Det vil i tilfelle bli den første sommeren siden 1907 at det skjer. Årsaken er innreiserestriksjonene, som gir bøndene utfordringer med å hente kvalifiserte sesongarbeidere fra utlandet, arbeidere som mange hevder de er helt avhengige av. Står vi dermed foran en sesong der norsk jordbær vil bli mangelvare? La oss håpe at det ikke går så langt.

For å lette på situasjonen har regjeringa satt av 40 millioner kroner i revidert nasjonalbudsjett, til bønder i grøntnæringen som setter nordmenn i arbeid i minst tre uker i sommer. Landbruks- og matminister Olaug Bollestad håper dette skal stimulere til at flere går i gang med å rekruttere norsk arbeidskraft i landbruket. For samtidig som landbruksnæringa står foran en sesong med stor behov for arbeidskraft, er det fortsatt mange som står helt eller delvis uten arbeid etter koronanedstengingene. Mange ungdommer sliter av sammen årsak med å skaffe seg sommerjobb. Og en del av dem kan kanskje tenke seg å ta en tørn for eksempel i en jordbæråker. Det kunne sett ut som en vinn-vinn-situasjon.

Men så enkelt er det ikke. Jordbærbøndene peker blant annet på at de trenger jordbærplukkere med lang erfaring, som kan kaste seg rett ut i åkeren straks bæra er moden. Det er ikke tid til opplæring, her trengs det erfarne fingre. Og de fins det få av i Norge, kan det virke som. Enkelte bønder peker på at det er et veldig krevende arbeid som ikke passer for alle. Det gjør det kanskje heller ikke. Det krever sin plukker å holde ut i åkeren fra tidlig morgen til sein ettermiddag. Det vet alle vi som en gang har gjort tjeneste i åkeren. Også den gang var jordbærplukking tøft kroppsarbeid som ga jord under neglene. Man må holde plukketempoet oppe enten det regner og er kjølig, eller sola steiker, samtidig som man kvalitetsvurderer bærene.

Allikevel er det litt vanskelig å forstå at norsk ungdom av i dag skal være mye dårligere utrustet til å håndtere en sommerjobb i jordbæråkeren, enn det datidens til dels romantiserte jordbærpiker var. Her tror vi det ligger mye god, uutnyttet arbeidskraft, som bare venter på å bli høstet inn til innsats. Mange foretrekker å jobbe fysisk og bruke kroppen, så hvorfor ikke gi dem sjansen til å vise hva de kan? Fortsatt er det tid til å gi aktuelle plukkere nødvendig opplæring, noe som igjen kan gi støtte til bøndene. Det må da uansett være bedre enn å resignere, og gå en jordbærfri sommer i møte.