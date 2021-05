Ny skole for frustrerte skauninger

ST-debatt

Det å planlegge, vedta og starte byggingen av en skole er en prosess der noen ting tar en viss mengde tid, uten at det kan påvirkes politisk. Et eksempel på det er arkeologiske undersøkelser, som bare kan gjøres i sommerhalvåret. Slike ting er forståelig, og bare noen få foreldre river seg i håret av den grunn. Det som bidrar mer til tidlig skallethet hos de lokale foreldrene er når vi politikere somler.

Trang tomt

Det er spesielt to vedtak som gjør dagens skoletomt på Venn for trang. Det ene er avgjørelsen om å slå sammen Jåren-Råbygda og Venn skoler, som ble vedtatt mot min enslige stemme. Det andre er avgjørelsen om å ta høyde for sterk vekst i folketallet, som jeg er enig i, så lenge vi tar utbyggingen trinnvis etter behov. Disse to vedtakene gjør arealbehovet større, samtidig som det ikke egentlig er ledige arealer rundt dagens tomt. Menighetshuset bør selvfølgelig få stå. Det samme gjelder gårdstunet til Ola Venn. Og dyrkamarka er egentlig også opptatt, til matproduksjon.

Plan B?

Det største problemet nå er at vi politikere ikke har en plan B for skoletomt, men har lagt alle eggene i samme kurv.

Da Skaun kommunestyre i oktober 2020 vedtok å slå sammen skolekretsene Jåren-Råbygda og Venn, var det veldig tydelig for meg at vi måtte begynne å diskutere tomtevalg. I samme møte forsøkte jeg derfor å prate om tomt og plassering, men fikk innlegget mitt avbrutt av ordfører Stokke, som mente at det ikke skulle snakkes om plassering i det møtet. Dagen etter var ordføreren sitert i Avisa-ST på at «det er helt avklart hvor skolen skal ligge». I samme møte hadde jeg levert inn følgende forslag: «I tillegg til pågående avklaringer rundt dagens skoletomt på Venn jobbes det frem en plan B: en oversikt over alternative tomter, deriblant også tomter i Eggkleiva, med fordeler og ulemper med tanke på sannsynlige kostnader, tidsbruk og egnethet.» Forslaget mitt fikk bare min stemme.

I ettertid var det flere politikere (Siri Grøttjord, Arbeiderpartiet og Anita Gilde, Fremskrittspartiet) som uttalte til Avisa-ST at de så på forslaget mitt som et forsøk på omkamp, som ville trekke prosessen ut i tid. Alt jeg ba om var en oversikt over alternativene våre.

Dette er, etter mitt syn, det største skjæret i sjøen på turen mot ny skole. Vi politikere sitter i båten og venter på at bestilte rapporter skal gi oss det inn med teskje at det vi først tenkte ikke er mulig, eller at det blir for dyrt fordi vi må flytte for mange gårdstun og menighetshus. Derfor har jeg tatt på meg rollen som masekråke, og jeg har ved enhver politiske anledning fra oktober til i dag snakket om problemene med dagens tomt på Venn. Det kan godt hende at det oppfattes som omkamp eller plaging av møter fra min side, men jeg ble ikke valgt for å være hyggelig hele tiden. Oppdraget mitt som folkevalgt i opposisjon er å være nyttig, men irriterende.

Plassering

Hvor skal vi til slutt bygge denne skolen? Det må vi bestemme etter at alternativene er forsvarlig undersøkt. Og det haster å begynne, for det må som oftest gjøres arkeologiske undersøkelser først. Joar Hernes på gården Hauan på Venn har tilbudt et område som er veldig spennende. Aller helst bør vi unngå dyrka mark, og da er Kuvåsåsen veldig aktuell, men ikke til enhver pris. I tillegg er det muligheter i Eggkleiva som ikke er undersøkt. Alle disse områdene fortjener å bli sjekket ut. Jeg sier, som jeg gjorde i oktober, at vi trenger en plan B. Tiden går.